Zaccharie Risacher à heure bien française, les Kings et leur nouveau coach ou le duel potentiel entre deux des cinq meilleurs shooteurs de l’histoire ? Oh la belle soirée qui s’annonce en NBA !

Le programme NBA de ce soir :

21h : Heat – Hawks

0h : Hornets – Thunder

1h : Wizards – Knicks

2h : Bulls – Bucks

2h30 : Warriors – Suns

3h : Nuggets – Pistons

3h30 : Jazz – Sixers

4h : Blazers – Mavericks

4h30 : Lakers – Kings

Les “nouveaux” Kings face aux Lakers, tout un symbole

Mike Brown aussitôt dégagé, on passera sur la manière, Doug Christie a été nommé pour jouer les pompiers de service dans une franchise qu’il connait très bien. Le premier adversaire de ces Kings dont le problème était apparemment le coach ? Les Lakers, allez ! Comme l’impression que les deux équipes se sont déjà joué 38 fois cette saison mais on y retourne, et on verra donc à partir de 4h30 si la défense de De’Aaron Fox se voit améliorée de l’absence de Mike Brown, et si DeMar DeRozan… on vous laisse finir la phrase. Lakers – Kings, un classique de plus, on a déjà hâte.

Mais aussi

Les Hawks se déplacent dès 21h heure française chez un Miami Heat qui boîte un peu dernièrement.

Shai voudra poursuivre sur sa lancée de MVP du côté de Charlotte

Les Wizards devraient en prendre 150 face aux Knicks

Derby de la Central Division entre les Bulls et les Bucks, dit comme ça c’est pas méga excitant

Stephen Curry face à Kevin Durant, on streame, en espérant que Steph soit en tenue

Des Nuggets décevants face à des Pistons étonnants, on est sûr que Denver est favori ?

Les Sixers tenteront de poursuivre leur redressement dans l’Utah, ça “devrait” aller

Les Mavs en déplacement à Portland, un peu de sérieux et ça devrait faire +20

Les Français en lice ce soir :

Zaccharie Risacher à 21h chez nous, oh la belle affaire

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté face au Thunder, et pour OKC Ousmane Dieng pourrait d’ailleurs avoir quelques minutes ce soir

Alex Sarr et Bilal Coulibaly ont de bonnes chances de prendre une branlée face aux Knicks mais on aile quand même bien les voir jouer

Guerschon Yabusele est en pèlerinage à Salt Lake City.

Rayan Rupert espère quelques minutes face aux Mavericks.

Idem pour Armel Traoré à Sacramento avec les Lakers.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici