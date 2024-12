Vidéo : Victor Wembanyama joue aux échecs en plein New York !

Le Noël de Victor Wembanyama est décidément très new-yorkais puisqu’après en avoir collé 442 au Madison le 25 décembre et après avoir battu les Nets hier soir à Brooklyn, Wemby est resté trainer un peu à NYC pour s’adonner à l’une de ses passions : les échecs !

Il l’avait annoncé, il l’a fait. Cet après-midi Victor Wembanyama est parti se faire quelques duels dans New York, et on ne parle ni de ballon ni de cercle mais bien de fous et de cavaliers, “fou et cavalier” n’ayant rien à voir avec JR Smith mais bien avec les échecs. Une histoire en trois étapes :

Ça va try hard aux échecs avec des inconnus sur Washington Square Park après avoir fumé les Nets ♟️

Wemby et personne d’autre ❤️ https://t.co/Di08ADilZC

Si vous voulez jouer aux échecs contre Wemby, c’est maintenant ou jamais https://t.co/qN02iuGV7l

Wemby qui joue aux échecs contre des fans en plein New York 🥹 pic.twitter.com/dUUX4KyOPR

Décidément, Victor Wembanyama est… différent. L’histoire ne raconte pas s’il a gagné ou non mais le plus important est ailleurs, avec quelques photos volées qui resteront à n’en pas douter dans la mémoire des badauds ayant eu la chance de le croiser aujourd’hui. Sacré Wemby, sacré loulou.