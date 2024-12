L’info vous est probablement arrivée jusqu’aux oreilles. En tout cas, si vous êtes en train de lire ces lignes et que vous n’êtes pas au courant que LeBron James fête aujourd’hui ses 40 ans… faut qu’on parle de votre algorithme. Entre moultes hommages, nous avons décidé d’apporter une touche très personnelle à cette journée un peu particulière, en rappelant à LeBron ce qu’un homme de son âge fait généralement de ses journées quand il ne claque pas de triples-doubles avec les Lakers. Et vu que LeBron ne lira pas ce papier ? Partez du principe qu’on l’a écrit pour vous, pour toi, homme ou femme né en 1984 ou quelque chose du genre. Let’s go.

30 décembre 2024, qu’il est dur ce réveil.

Aux dizaines de millions dépensés par LeBron James pour parfaire un corps de demi-dieu s’oppose la pénurie de Baume du Tigre dans toutes les pharmacies environnantes. Le Baume du Tigre LeBron, quand t’es dans une CSP middle et que t’as un corps le nécessitant, c’est ce que tu te badigeonnes un peu partout à la moindre douleur. Un genre de crème qui sent très fort, un peu cicatrisante, un peu pour les muscles un peu pour les os, un peu placebo, mais surtout… qui sent très fort. Interdiction d’ailleurs de se frotter les yeux après application, mais pour refermer ce chapitre allons plutôt prendre un rendez-vous chez le médecin familial, histoire que cette foutue aponévrose ne passe pas 2024.

Pour commencer la journée ? Des monstres à gérer. On ne parle pas de l’immonde D’Angelo Russell, parti dans une nouvelle famille d’accueil, mais bien des enfants qui vivent sous notre toit. Pas de Bronny ici, pas de rejeton vivant dans la dépendance juste à côté, celle qui fait la superficie du village dans lequel on vit, mais plutôt deux gosses en général entre 2 et 12 ans, pour banaliser. Le premier chie partout car c’est son rookie wall, le deuxième se prend pour Michael Jordan alors qu’il a plutôt le QI Basket de Jordan Poole. Et les deux, en même temps, bah ça fait du bruit. La période de vacances scolaires renvoie évidemment à son exact contraire pour des parents. Là où l’on se rend compte que si LeBron James est en vacances 5 ou 6 mois par an, les chiards français le sont en moyenne trois mois, ce qui nous donne donc pour nous parents des années à 15 mois environ, et ça fatigue.

Nourriture à 40 ans quand on ne s’appelle pas LeBron ? La règle des 7 P, ouais on vient de l’inventer.

Pizza

Pâtes

Pain

Purée

Patates

Pas de légumes

Parce que les gosses en mangent déjà à la cantine.

Mouais, pas comme ça qu’on va enfin se bâtir un body à la Bronbron.

Le corps, le sport, venons-en au fait, ou plutôt crevons l’abcès. En 2024 LeBron James a donc passé les 40 000 points en carrière NBA, exploit majeur dans l’histoire du sport. Depuis la reprise, malgré quelques médisants ayant évoqué un éventuel déclin, on mettra ça sous le coup d’une indigestion de bretzels pour les auteurs, LeBron James c’est donc 23,5 points, 7,9 rebonds et 9 passes de moyenne… quand le quarantenaire lambda s’en tire avec une côté cassée, un match sous l’emprise de l’alcool, des calculs rénaux et les ligaments croisés, le tout au plus bas niveau départemental. 37 minutes de jeu au total pour environ, déjà, une vingtaine d’heures passées entre le doc, l’hôpital et le kiné. C’est donc ça le ratio d’un joueur dans son prime.

Mais pas le temps de se plaindre.

Non, car il est 17h et après les 40 minutes de vélo dus à la rééducation, une douche, deux trois virements sur l’appli bancaire pour éviter le red flag de Mme Dubois et une petite heure à écrire ce torchon, il ne faudrait pas oublier les enfants, qui n’ont pas disparu depuis le premier paragraphe. Goûter, devoirs, jouer, regoûter, laver, regoûter, cuisiner, mettre la table, bon appétit, pas faim car trop de goûters, relaver car accident. Rejouer, un peu, pas sauter pas courir après manger, pas chahuter, expression de vieux, aller se coucher, crier, câliner, histoire, chanson, danse, histoire, chanson, danse, histoire, chanson, dormir avant lui dans sa chambre. A 21h30. L’heure de la collation pour LeBron.

Vivons-nous dans le même monde que LeBron James ? Évidemment que non. Ne sommes-nous pour autant pas tous des héros à notre niveau ? Assurément que si. Alors à tous les quarantenaires, pas millionnaires en dollars et dont les bourrelets cachent les abdos qui pourtant existent bel et bien, restez vous même et ne changez rien. Il n’y a qu’un LeBron mais il n’y a qu’un seul toi, toi, toi, moi, toi.