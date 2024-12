Malgré ses 40 ans (qu’il fête aujourd’hui), LeBron James reste un joueur majeur de NBA et l’un des tous meilleurs de sa discipline. Comme le King, d’autres sportifs de haut niveau ont su rester au sommet jusqu’à la quarantaine voire au-delà. Petit tour d’horizon de ces champions de la longévité.

Liste non-exhaustive, n’hésitez pas à nous partager les noms d’autres champions quadragénaire dans les commentaires !

Tom Brady

On commence avec un visage bien connu des amoureux de la NFL. Même pour ceux qui ne suivent pas la Ligue américaine de foot US, le nom de Tom Brady parlera à tous. Véritable légende des New England Patriots, Brady a remporté 6 titres avec son équipe de cœur, dont le dernier à 41 ans. Il en a même ajouté un 7ème (record all-time) avec les Tampa Bay Buccaneers, à 43 ans. Symbole de sa domination toujours intacte, Tom Brady a notamment remporté le titre de meilleur joueur du Super Bowl lors de son dernier titre en 2020. Sur les sept titres remportés, il a été élu meilleur joueur à 5 reprises (là aussi un record). Un véritable monstre de longévité et de domination, un GOAT, tout simplement.

Cristiano Ronaldo

On passe du football au soccer avec Mr Cristiano Ronaldo. On triche un peu puisque CR7 ne fêtera ses 40 ans qu’en février mais logiquement la superstar portugaise ne devrait pas baisser de pied d’ici deux mois. Si Ronaldo ne brille plus sur les pelouses européennes, il continue d’affoler les compteurs en Arabie Saoudite, scorant but sur but. Même constat avec la sélection portugaise, dont il est à la fois le recordman en matchs joués (217) et en buts marqués (135). Toujours aussi prolifique malgré les années qui passent, Ronaldo semble prêt à pousser sa carrière jusqu’à la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, ce qui serait alors sa 6ème Coupe du Monde disputée en carrière. Celui qui aura alors 42 ans pourra s’offrir une dernière chance d’aller chercher le dernier titre majeur qui manque à son palmarès de mammouth.

Formiga

Toujours dans le ballon rond, on met en avant une joueuse qui aura disputé sept Coupes du Monde mais aussi sept Jeux Olympiques (record pour les deux) avec la sélection brésilienne. Miraildes Maciel Mota dite Formiga reste un monstre de longévité en football féminin avec une carrière qui s’est terminée à l’âge de 43 ans ! Elle aura notamment compté plus de 230 sélections avec son pays (record), au cours d’une carrière qui aura duré quasiment trois décennies !

Roger Federer et Serena Williams

Du gros ballon rond, on passe à la petite balle jaune pour mentionner deux légendes du tennis mondial. Retraité depuis 2022, Roger Federer a su tenir pendant bien longtemps son rang de leader du tennis. Malgré des genoux de plus en plus fragiles, le Suisse faisait encore partie du Top 5 mondial à 39 ans ! Gêné par des problèmes physiques à répétition, il a ensuite reculé mais son héritage reste immense : 20 titres du grand Chelem et une place de choix parmi les meilleurs all-time de son sport. Même constat pour Serena Williams. La sœur de Venus est aussi dans la conversation du GOAT chez les filles et pour cause, elle a remporté 23 titres du Grand Chelem (2ème meilleur bilan all-time), se maintenant dans le Top 15 chez les filles jusqu’à quasiment 40 ans. Elle aussi a raccroché en 2022, à 41 ans et avec un CV long comme le bras.

Jeannie Longo

Cela manquait un peu de Français, et en l’occurrence de Française avec la présence de Jeannie Longo dans notre sélection. Véritable monument du cyclisme français, Longo a montré une incroyable longévité, poussant sa carrière sportive après ses 60 ans ! Ces dernières années, elle a encore remporté plusieurs titres dans sa catégorie d’âge avec toujours la même rage de vaincre et les médailles à l’arrivée. 13 titres de champion du Monde, une soixantaine de titres de champion de France et une médaille d’or olympique, Mme Jeannie Longo.

Kareem Abdul-Jabbar et Michael Jordan

Quitte à comparer LeBron James avec d’autres sportifs, on peut aussi le faire avec des gars de sa propre discipline. Parmi les quarantenaires encore au niveau, on a notamment deux monstres sacrés de la balle orange. Michael Jordan tout d’abord qui tournait encore à plus de 20 points par match à plus de 40 ans chez les Wizards. Alors certes, ses deux retraites lui ont certainement offert un peu de fraicheur physique pour sa longévité, mais MJ restait une menace à plus de 40 piges, jouant les 82 matchs de sa dernière saison NBA, pas un mince exploit quand on connait son kilométrage. Kareem Abdul-Jabbar peut aussi être mentionné, lui qui tournait encore à 17 points et un peu moins de 7 rebonds par match à 40 ans. Il est même allé chercher deux nouveaux titres de champion NBA après la quarantaine, avec 21 points et 7 rebonds de moyenne lors des Finales 1988. Loin d’être cramé à 40 ans l’ancien Lew Alcindor.

Lewis Hamilton

Là aussi on s’autorise une petite Wild Card puisque Lewis Hamilton fêtera ses 40 ans début janvier (le 7 exactement). Le Britannique, sept fois champion du monde, ne compte toujours pas raccrocher et il pilotera pour Ferrari la saison prochaine. Si son dernier titre de champion du monde date de 2020, Lewis Hamilton reste un pilote majeur sur le circuit, lui qui a fini à la 7ème place cette saison. Il détient toujours le record du nombre de victoires en F1 et il codétient le record du nombre de titres remportés (7) avec Michael Schumacher. Un monstre sacré des paddocks qui cherchera à aller gonfler un peu plus son palmarès la saison prochaine à plus de 40 ans.

Kelly Slater

Que vous soyez ou non un amoureux des vagues, le nom de Kelly Slater doit probablement vous dire quelque chose. Celui qui est considéré comme le meilleur surfeur de tous les temps compte pas moins de 11 titres de champion du monde, dont le dernier à 39 ans ! Il est resté notamment dans le Top 5 mondial jusqu’à ses 42 ans. Il aura fallu attendre 2024 et ses 52 ans (!) pour voir le crâne luisant de l’Américain dire stop à la planche. Un monstre de longévité dont la passion n’avait pas de limite, mais il faut bien dire stop un jour.

George Foreman

On file du côté du ring et des gants de boxe pour parler du cas particulier de George Foreman. Jeune talent de la boxe chez les poids lourds, champion olympique à 19 ans, Foreman est un des grands noms de la boxe dans les années 70. Double champion du Monde, il perd néanmoins son titre face à Mohamed Ali. À 28 ans, il surprend tout son monde en prenant sa retraite pour devenir.. pasteur ! 10 ans plus tard, il fait son retour sur les rings, avant de redevenir champion du monde en 1994, à l’âge de 45 ans ! C’est un record chez les poids lourds.

Ole Einar Bjørndalen

On finit avec un peu de montagne, pour ceux qui aiment le biathlon. Pas de Martin Fourcade ici mais une autre légende en la personne d’Ole Einar Bjorndalen, le célèbre norvégien qui a empilé les victoires pendant plus de deux décennies. Bjørndalen c’est 179 médailles en individuelles, dont 95 en or, personne n’a fait mieux dans sa discipline. Il est surtout allé chercher trois médailles dont deux en or aux JO de Sotchi en 2014, alors qu’il avait 40 ans, un âge (très) rare pour un biathlète encore au sommet. Il a finalement pris sa retraite en 2018, à l’âge de 44 ans, ayant manqué de peu les sélections pour les JO. Là encore une légende et un fort candidat pour le GOAT de sa discipline.

Et aussi : Johan Clarey (ski alpin), Timo Boll (Tennis de table), Merlene Ottey (athlétisme), Diana Taurasi (basket), Mijain Lopez (lutte), Martina Navrátilová (tennis), Dara Torres (natation)