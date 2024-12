Flashback : “The Block” by LeBron James

Pour beaucoup, les Finales NBA 2016 étaient les plus haletantes de l’histoire, et rien qu’au Game 7, les actions d’anthologie sont nombreuses. En ce jour des 40 ans de LeBron James, remémorons-nous son contre sur Andre Iguodala.

On peut naturellement penser à la grosse défense de Kevin Love sur Stephen Curry lors de la dernière action, à la passe dans le dos de ce dernier qui atterrit au premier rang, ou forcément à ce shoot de Kyrie Irving sur la truffe de ce même Steph, qui a probablement fait changer pas mal d’états civils à l’époque.

Sauf qu’en ce 30 décembre 2025, date des 40 ans de LeBron James, aucune action ne nous intéresse plus que ce contre stratosphérique du King sur le pauvre Andre Iguodala, qui n’a rien vu venir.

Pour redonner un peu de contexte, nous sommes le 20 juin 2016, Cavaliers et Warriors sont en plein Game 7 de Finales NBA. Cleveland revient des enfers après avoir été mené 3-1 et Golden State, fort du meilleur bilan de l’histoire (73-9), évolue à domicile mais le momentum a clairement changé de camp. Le match est très serré et les deux équipes se rendent coup pour coup, et le suspense sera entier pendant 48 minutes. Les deux équipes sont à égalité à moins de 2 minutes de la fin (89-89) et tout peut basculer d’un côté comme de l’autre.

Suite à un lay-up foiré de Kyrie Irving, qui ne touche même pas l’arceau, Andre Iguodala chope le rebond et joue la contre-attaque. Un 2vs1 se profile entre lui et le Chef contre J.R. Smith. L’ancien des Sixers et des Nuggets passe à son meneur qui lui remet immédiatement, Iggy monte au panier, fait face à la défense de Gérard, parvient à le contourner mais doit modifier son shoot dans les airs.

La première lame est évitée… mais pas la deuxième.

En effet, LeBron James, qui était dans le corner au départ de l’action, traverse le terrain, tel un TGV, pour décoller et aplatir le ballon contre le plexiglas. Iguodala, en bout de course, ne peut faire mieux et ne peut que constater les dégâts après le passage de la locomotive. Plus tard, il confiera d’ailleurs que ce contre était l’un des bruits les plus forts qu’il ait entendu.

Du côté de LeBron James, il s’agissait surtout de tout donner sur cette action, surtout à ce moment là du match et de la saison, comme il l’a raconté à Cleveland.com

« Je me disais seulement qu’il ne fallait pas abandonner sur cette action. Si tu en as l’opportunité, alors essaie de réussir cette action. Je me disais également « S’il te plait JR, ne fais pas faute, je sais que je suis derrière, je peux l’avoir ! ». Je me disais « JR, ne fais pas faute, et je tape la balle avant qu’elle ne tape la planche. » et c’est ce qu’il s’est passé. » – LeBron James

En regardant bien ce contre, on peut dire que tout y est : la vitesse de pointe de plus de 32km/h pour parcourir le terrain, la détente de 89cm pour aller chercher le ballon, la violence du coup pour aller fracasser le plexi sans aucune pitié, la justesse du geste puisque dans les airs, LBJ prend bien le soin d’écarter ses bras du cercle et du filet, ce qui aurait pu causer un goaltending, mais avait également armé sa main gauche au cas où.

« J’ai sauté avec les deux mains pour être prêt, peu importe de quel côté il finissait. Je ne sais pas comment j’ai fait, mais je suis reconnaissant d’avoir réussi. » – LeBron James

C’est ainsi que naquit “The Block”, un contre qui a fait une entrée fracassante dans les livres d’histoire. Et en regardant bien, non, il n’y a absolument rien à jeter dans ce geste. Et c’est d’ailleurs totalement fou d’être capable d’avoir eu cette lucidité et cette justesse dans le feu de l’action d’un tel match pour réaliser ce contre qui fait aujourd’hui partie des livres d’histoire du basket. Ce contre est devenu sans contestation possible l’action la plus clutch de la carrière du Chosen One.

La suite du match ? Elle appartient à l’histoire.

Aucun panier marqué, jusqu’à “The Shot” de Kyrie Irving, qui climatise l’Oracle Arena et donne un avantage définitif aux Cavs. Ce shoot n’aurait pas été possible sans ce contre et Uncle Drew en est bien conscient.

« J’ai regardé « The Block » plus que tout car sans ça, il n’y a pas de shoot. Tu vois un gars courir comme ça pour réaliser un tel contre, et derrière j’ai eu l’opportunité de briller en Game 7. Je n’échangerais ça pour rien au monde. » – Kyrie Irving

LeBron marquera ensuite un lancer franc sur les deux obtenus après avoir provoqué une faute de Draymond Green en tentant d’escalader ce dernier. Puis le match se termine pour laisser place à l’explosion dans les rangs des Cavs.

Score final : 93-89, les Cavaliers remportent le premier titre de leur histoire, et LeBron James tient sa promesse et ramène un titre à Cleveland. Il enlace immédiatement Love et fond en larmes, avec le sentiment du devoir accompli. Ce succès, il le doit aussi à ce contre stratosphérique, qui a contribué à faire basculer ce match dans une autre dimension. Assurément la plus grande action de sa très longue carrière.