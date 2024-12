Comme chaque lundi, la NBA vient de récompenser deux joueurs – un dans chaque conférence – pour leurs performances de la semaine passée. Les deux joueurs mis à l’honneur cette semaine ? Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) et Tyrese Maxey (Sixers).

Si Victor Wembanyama a été nommé la semaine dernière pour la première fois de sa carrière, cette semaine ce sont deux meneurs qui sont à l’honneur, chacun dans son style. Un premier un peu plus smooth (SGA), l’autre dans le genre supersonique (Tyrese Maxey) mais les deux autres ont en tout cas lâché leur lot de masterclass cette semaine à la mène d’équipes qui vont soit très bien, soit bien mieux !

Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander and Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 10 of the 2024-25 season (Dec. 23-29). pic.twitter.com/77bIBhXt10

— NBA Communications (@NBAPR) December 30, 2024

Ils ont aussi reçu des votes :

Other nominees…

West: Kyrie Irving (DAL), Norman Powell and Ivica Zubac (LAC), Julius Randle (MIN), Austin Reaves (LAL) and Shaedon Sharpe (POR)

East: Jalen Brunson (NYK), Cade Cunningham (DET), Tyler Herro (MIA), De’Andre Hunter, Jalen Johnson and Trae Young (ATL) and… https://t.co/XxN3X4fkak

— NBA Communications (@NBAPR) December 30, 2024



Source texte : NBA