Karl-Anthony Towns et Josh Hart font le show face aux Wizards (123-106)

Deux jours après l’énorme match de Jalen Brunson, Knicks et Wizards se retrouvaient pour une revanche … qui n’a pas eu lieu. Les hommes de Tom Thibodeau se sont de nouveau imposés, mais avec, cette fois, de nouveaux héros : Karl-Anthony Towns et Josh Hart.

Si le match de samedi soir entre les Washington Wizards et les New York Knicks avait offert un magnifique spectacle et un suspense jusqu’à la fin du temps réglementaire, ce ne fut pas le cas deux jours plus tard.

La première mi-temps était pourtant repartie sur les mêmes bases, mais dans le second acte, deux hommes se sont assurés que l’écart se creuse avant la sirène : Karl-Anthony Towns (32 points et 13 rebonds) et Josh Hart (23 points, 14 rebonds et 10 passes décisives).

Le pivot de la Big Apple a dominé la seconde mi-temps. Il a montré tous ses progrès lorsqu’il s’agit de poser la balle sur le sol multipliant les drives et les agressions de cercle. Alexandre Sarr, auteur par ailleurs d’un très bon match, en a été victime à quelques minutes de la fin de la rencontre. Un tomar comme cadeau : “welcome to the NBA”.

Josh Hart, lui, a fait ce qu’il fait du mieux. Mettre de l’intensité dans chacune de ses actions. Le Monsieur je fais tout de Tom Thibodeau s’est battu sur chaque action et a régalé ses coéquipiers tout au long de la rencontre.

Jalen Brunson n’a pas su être aussi performant qu’avant-hier bien mieux couvert par un Bilal Coulibaly qui avait appris de ses “erreurs”, mais le Français n’a pas réussi à être assez influent offensivement pour rendre le match plus serré. Tant pis pour des Knicks qui se satisferont tout de même de ces deux victoires consécutives qu’importe la manière.