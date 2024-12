Il y a de ces anecdotes qui sont tellement folles que leur véracité est difficile à imaginer. En deux semaines, les Bulls et les Hornets se sont joués deux fois et lors de ces deux occasions, ils ont battu le même record NBA : celui du plus grand nombre de tirs à 3-points manqués en une rencontre !

Il y a deux semaines, le 14 décembre, les Chicago Bulls se sont imposés face aux Charlotte Hornets dans une rencontre où l’adresse avait été historiquement faible. 75 tirs à 3-points manqués par les deux équipes en cumulé, un nouveau record All-Time en NBA.

Une information déjà “impressionnante”, mais le plus fou c’est que cette nuit, les deux équipes ont remis le couvert. Même confrontation, même vainqueur final, mais surtout, même nombre de tirs à longue distance ratés. Les Taureaux et les Frelons ont égalé leur propre marque et sont donc désormais détenteurs des deux pires totaux de tous les temps.

➡️ Le 14 décembre dernier, les Bulls et les Hornets ont battu le record NBA du plus grand nombre de 3-points ratés dans le même match avec 75 échecs ! 🤢

➡️ Cette nuit, ils en ont ENCORE raté 75 …

LES MÊMES ÉQUIPES À DEUX SEMAINES D’INTERVALLE 😭😭😭😭 pic.twitter.com/HDaetOh7e5

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) December 31, 2024

Ce lundi soir, les hommes de Billy Donovan ont shooté à 18/60 derrière l’arc tandis que ceux de Charles Lee ont été plus raisonnables avec un presque faible 10/43. En cumulé, on arrive à un horrible 28/103 soit 27,2% de réussite … les termes élégants sont difficiles à trouver.

Pour votre information, il y a un autre Bulls – Hornets le 18 janvier et notre conseil est simple : ne le regardez pas sans lunettes de protection.