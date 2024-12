Les Denver Nuggets se sont imposés sans trop trembler face au Utah Jazz (132-121) grâce, notamment à Nikola Jokic et Russell Westbrook, tout deux auteurs d’un triple-double dans le même match. Ils sont la onzième paire de coéquipiers à réaliser cet exploit dans l’histoire de la saison régulière NBA !

Battre le Utah Jazz n’est pas la mission la plus compliquée de NBA en 2024, alors le faire lorsque deux joueurs de son équipe réalisent un triple-double, c’est absolument donné.

Les Denver Nuggets ont eu cette chance cette nuit puisque et Nikola Jokic et Russell Westbrook ont réalisé l’exploit. Le Serbe a été dominant, comme extrêmement souvent, avec 36 points, 22 rebonds et 11 passes décisives tandis que le Brodie a été un poil plus “mesuré” avec 16 points, 10 rebonds et 10 passes décisives.

Nikola Jokić gets to 15,000 career points on this bucket 🙌 pic.twitter.com/zZOxr4rc8n

— NBA TV (@NBATV) December 31, 2024

En revanche, il faut noter que ce dernier a été bien plus propre puisqu’il n’a raté aucun tir (7/7) et n’a perdu aucun ballon alors que son coéquipier, dans le même temps, a bien vendangé (14/33) et 2 turnovers.

RW est devenu le troisième joueur de l’histoire à réussir un triple-double “parfait” après Domantas Sabonis et … Nikola Jokic.

Russell Westbrook is one of the only three players to record a PERFECT triple-double (100% FG and 0 TO):

• Russell Westbrook (tonight)

• Domantas Sabonis

• Nikola Jokic

Triple-double legend. (via @statmuse) pic.twitter.com/cMBUsiV0BN

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 31, 2024

Quoi qu’il en soit, ils sont devenus, cette nuit, selon @Statzman, la onzième paire de coéquipiers à parvenir à cet accomplissement commun en saison régulière après :

Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson

Larry Bird et Robert Parish

Michael Jordan et Scottie Pippen

Vince Carter et Jason Kidd

Lonzo Ball et LeBron James

Paul George et Russell Westbrook

Bam Adebayo et Jimmy Butler (2x)

Ja Morant et Jonas Valanciunas

Mason Plumlee et Dennis Smith Jr.

LeBron James et Russell Westbrook

Troisième apparition dans la liste pour le MVP 2017 tandis que Le Joker avait lui réalisé cet exploit avec Jamal Murray lors des Finales NBA 2023.