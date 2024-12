Sept matchs étaient au programme cette nuit en NBA et on a notamment connu les débuts d’un nouveau coach, Doug Christie. Ses Sacramento Kings se sont (heureusement) imposés contre l’équipe C des Dallas Mavericks.

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Tidjane Salaün n’a mis que 3 points face aux Bulls, mais il les a mis avec la manière, suivis d’une superbe célébration. Le rookie a aussi donné 2 passes décisives et capté 8 rebonds.

Moussa Diabaté a ramassé 3 rebonds en 9 minutes sur les parquets.

Alexandre Sarr a été très bon dace aux Knicks avec 18 points, 4 rebonds et 1 contre à 7/13 au tir et 3/6 de loin.

Son coéquipier Bilal Coulibaly a été plus en difficulté avec 6 points, 3 rebonds, 6 passes décisives et 3 contres. Le travail défensif sur Jalen Brunson a néanmoins été très bon.

Performance très complète de Nicolas Batum face aux Pelicans avec 3 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions.

16 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 interception pour Guerschon Yabusele à 6/9 au tir et avec un magnifique poster. Une soirée comme il les aime.

2 passes décisives pour Rayan Rupert dans la garbage time face aux Sixers !

Le highlight de la nuit

GO CRAZY, GUERSCHON! pic.twitter.com/LQP1cPfXuV

— Philadelphia 76ers (@sixers) December 31, 2024

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

A retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir