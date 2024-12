La nuit des Français en NBA : Alexandre Sarr inscrit 18 points contre les Knicks

Plusieurs français foulaient les parquets NBA cette nuit, mais deux se sont particulièrement illustrés. Guerschon Yabusele, toujours aussi solide chez les Sixers et Alexandre Sarr qui confirme ses progrès récents.

Les résultats de la nuit NBA

Tidjane Salaün

Le rookie de Charlotte a passé 17 minutes sur le parquet contre les Bulls et s’est illustré par une célébration pleine d’entrain lors de son seul panier à 3-points marqué du match. L’ailier a aussi distribué 2 passes décisives et capté un joli total de 8 rebonds.

Moussa Diabaté

Depuis les retours de Mark Williams et Nick Richards, c’est un petit peu plus compliqué pour le pivot français. Cette nuit, il a capté 3 rebonds en 9 minutes, mais son coach lui a quand même fait confiance en le faisant rentrer lors de la possession défensive la plus importante de la rencontre.

Alexandre Sarr

Le numéro 2 de la dernière Draft a réalisé un des meilleurs matchs de sa carrière cette nuit face aux New York Knicks. Propre tout au long de la rencontre, le frère d’Olivier a livré une ligne de statistique de qualité : 18 points, 4 rebonds, 1 contre, 7/13 au tir et 3/6 de loin. De la belle ouvrage malgré le poster de Karl-Anthony Towns sur sa truffe.

Bilal Coulibaly

Après la masterclass de Jalen Brunson sur lui il y a deux jours, l’ailier se devait de faire mieux et il n’y a pas eu photo. En défense, BC a été énorme et a beaucoup plus gêné le meneur de jeu adverse. En attaque en revanche, ce fut bien plus compliquée : 6 points, 3 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions. 1/10 au tir, ça pique tout de même.

Nicolas Batum

Batman a réalisé un match dans la lignée de ses performances de la saison. Une partition complète, pile ce dont son équipe a besoin pour gagner. Cette nuit, il devait leur donner 3 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions.

Guerschon Yabusele

Comme (presque) toujours depuis le début de saison, l’Ours de Pennsylvanie est parfait. Cette nuit, il a compilé 16 points, 4 rebonds, 1 contre, 1 passe et 1 interception à 6/9 au tir. Petite cerise sur le gros gâteau, Guerschon s’est offert un bon gros poster … parce que ça fait toujours plaisir !

Rayan Rupert

Deux petites passes décisives pour Rayan Rupert dans le garbage-time de ce Blazers – Sixers. Les longs temps de jeu, c’est pas encore pour tout de suite.