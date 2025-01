Après les Rookies et les Défenseurs, place aux meilleurs Joueurs du mois de décembre. Shai Gilgeous-Alexander et Karl-Anthony Towns ont eu la faveur des votants.

Shai Gilgeous-Alexander sera-t-il MVP en 2025 ? Son dossier continue de se renforcer avec ce second titre de Joueur du mois cette saison (2/2). Le Canadien fait le plein et ne laisse que des miettes à la concurrence, avec un combo qui fait souvent des ravages pour les récompenses : des résultats clinquants et des stats qui flambent. Le Thunder a en effet remporté 12 de ses 13 matchs en décembre (la finale de la NBA Cup ne compte pas). SGA de son côté a cumulé 33,3 points (56% au tir), 5,8 rebonds, 5,2 passes, 2,5 steals et 1,2 contre par match. Des stats de MVP.

Back 2️⃣ back

SGA has been named the @Kia NBA Western Conference Player of the Month for December ⚡

Vote Shai for NBA All-Star 🗳️ https://t.co/2FFNkzy5oU pic.twitter.com/x0fmXByEHO

— OKC THUNDER (@okcthunder) January 2, 2025

Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander and New York Knicks center-forward Karl-Anthony Towns have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in December. pic.twitter.com/d6xGHLU0lW

— NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025

Karl-Anthony Towns fait lui le bonheur des Knicks, qui ne regrette pas un instant de l’avoir récupéré cet automne en provenance de Minnesota. Le chat assure parfaitement son rôle de leader à New York en complément de Jalen Brunson. Les Knicks ont remporté 12 de leurs 14 matchs en décembre et ils restent sur 9 victoires de rang. Towns a lui tourné à 23,2 points (57% au tir dont 39% de loin) et 14,6 rebonds de moyenne sur la période concernée. Les fans de New York n’ont pas fini de ronronner.

KAT is just gettin’ started 💪 pic.twitter.com/NbzSDDJggn

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 2, 2025

Ils ont reçu des votes :

Ouest : Deni Avdija, Shaedon Sharpe (WTF), Kyrie Irving, Alperen Sengun, Victor Wembanyama, Nikola Jokic, LeBron James, Norman Powell

Est : Jalen Brunson, Giannis Antetokounmpo, Trae Young, Tyrese Haliburton, Jalen Johnson, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Tyler Herro

Source texte : NBA Communications