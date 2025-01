Mark Daigneault et Kenny Atkinson élus Coachs du mois de décembre !

Dernière récompense mensuelle à distribuer pour décembre et c’est la paire Mark Daigneault – Kenny Atkinson qui remporte le titre de Coachs du mois en NBA.

Devancé par Ime Udoka pour la récompense d’octobre – novembre, Mark Daigneault est cette fois le lauréat pour le prix de Coach du mois de décembre à l’Ouest. Le Thunder écrase tout sur son passage avec une série de 12 victoires de rang (meilleure série depuis 2012 à OKC). Même sans Chet Holmgren, le Thunder est incroyablement solide des deux côtés du terrain, avec un collectif parfaitement huilé, des joueurs qui connaissent leurs rôles autour d’un Shai Gilgeous-Alexander MVPesque et encore une fois récompensé d’un titre de Joueur du mois.

Oklahoma City Thunder head coach Mark Daigneault and Cleveland Cavaliers head coach Kenny Atkinson have been named the NBA Western and Eastern Conference Coaches of the Month, respectively, for games played in December. pic.twitter.com/3sTa7v1Sz1

— NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025

À l’Est, c’est un doublé pour Kenny Atkinson. En même temps, comment imaginer autre chose avec une équipe des Cavs qui roule sur la concurrence. 29 victoires, 4 défaites, meilleur bilan de la NBA. Cleveland est également sur une série de 8 victoires consécutives en ce moment. Sur le mois de décembre, ils ont remporté 12 de leurs 13 matchs. Difficile de faire mieux que ça. Atkinson a un dossier de plus en plus gros dans la course au Coach de l’année.

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Chris Finch, Taylor Jenkins, Tyronn Lue

Est : Nick Nurse, Quin Snyder, Tom Thibodeau, Jamahl Mosley

Source texte : NBA Communications