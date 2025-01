Tyrese Haliburton a cuisiné Miami cette nuit. Meilleur match de sa saison, meilleur match depuis des mois, peut-être son meilleur match depuis… un an ? A voir désormais s’il s’agit d’un feu de paille ou de la nouvelle tendance 2025 !

“En fait il doit pas aimer les années bissextiles.” “Il est un peu con, en plus il est né un 29 février.” “Ouais mais tu sais, desfois les génies on les comprend pas trop.”

Voilà à peu près le genre de discussion qu’on aurait pu entendre ce matin très tôt au PMU du coin, si toutefois ça causait NBA dans les PMU.

Cette nuit Tyrese Haliburton a commencé son année 2025 terriblement mieux qu’il n’avait fini 2024, terriblement mieux qu’il avait… passé 2024, lui qui n’avait jamais su se remettre d’un coup de moins bien contracté en… février dernier. Une saison bien compliquée individuellement lors de laquelle il n’avait pas confirmé les attentes placées en lui, notamment après une sélection au All-Star Game en tant que titulaire. Et après un début de saison 2024-25 qui ne laissait rien présager de bon non plus, voilà donc que Thérèse elle est bretonne a enfin libéré Tyrese Haliburton de la cave dans laquelle il était attaché au radiateur, pour le plus grand bien des fans de l’Indiana !

HALIBURTON PUTS ON A SHOW 🤩

33 PTS

15 AST

6 3PM

0 TO@Pacers W pic.twitter.com/UUjdvOmblE

— NBA (@NBA) January 3, 2025



Cette perf du génial meneur des Pacers coïncide en tout cas avec le regain de forme de son équipe, partie sur des bases bien claquées mais pour qui tout va bien mieux désormais avec sept victoires sur les dix derniers matchs et un retour en fanfare dans les places play-in à l’Est. Tyrese devient également grâce à ce match le premier joueur de l’histoire à cumuler plusieurs matchs à plus de 30 points, 15 passes et 5 paniers du parking tout en ne perdant aucun ballon, de la bonne stat comme on les aime.

Tyrese Haliburton is the only player in NBA history to record:

▪️ 30+ PTS

▪️ 15+ AST

▪️ 5+ 3PM

▪️ 0 TO (since first tracked in 1977-78)

Tonight was the SECOND time he did this… https://t.co/aZE3BXunle pic.twitter.com/lYu6PFK8lW

— NBA History (@NBAHistory) January 3, 2025



Très vite distancé, le Heat n’aura jamais pu éteindre la flamme allumée par Tyrese Haliburton. En espérant que le guard enchaine, car très franchement, quel régal de voir Tyrese quand il… se régale.