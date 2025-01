Alexandre Sarr élu Rookie du Mois de la Conférence Est !

C’est l’heure des récompenses protocolaires mensuelles ! Chez les Rookies, on retrouve un parfum de France avec Alexandre Sarr (Wizards) qui est élu Rookie du Mois de décembre. Yves Missi (Pelicans) l’accompagne pour la Conférence Ouest.

Pour ce deuxième trophée de Rookie du mois, deux nouveaux visages. Jared McCain et Jaylen Wells avaient ouvert le bal, c’est désormais Alexandre Sarr et Yves Missi qui ont le droit aux honneurs.

New Orleans Pelicans center Yves Missi and Washington Wizards forward-center Alex Sarr have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Rookies of the Month, respectively, for games played in December. pic.twitter.com/LdIeKzxDln

— NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025

Alexandre Sarr est ainsi récompensé de ses progrès réguliers ces dernières semaines, avec un shoot à longue distance de plus en plus sérieux. Avec 13,8 points, 6,3 rebonds et 1,7 contre par match sur le mois, il a fait le taf dans la raquette de Washington, malgré des résultats collectifs décevants.

Yves Missi confirme lui son statut de bonne pioche en Lousiane. Choisi en 21ème position, l’intérieur camerounais est l’un des rares rayons de soleil chez les Pelicans. Si là aussi les résultats font la tronche (merci les blessures), Missi continue de faire du bruit soir après soir. Il a tourné à 11,2 points, 10 rebonds et 1,6 contre par match sur le mois de décembre. De quoi rassurer NOLA sur ses besoins au poste 5.

Ils ont eu des voix également :

Ouest : Stephon Castle, Donovan Clingan, Zach Edey, Jaylen Wells

Est : Bub Carrington, Tristan da Silva, Zaccharie Risacher

Source texte : NBA Communications