All-Star Game : Victor Wembanyama cinquième des votes sur le frontcourt de l’Ouest

Le premier retour du vote des fans pour le All-Star Game 2025 a livré ses vérités ce soir. Côté tricolore, Victor Wembanyama est le seul représentant et il est actuellement 5ème dans le frontcourt à l’Ouest. Peut-il aller chercher une place de titulaire dès cette saison ?

Les grosses performances de Victor Wembanyama ne passent pas inaperçues et le géant français est actuellement dans le Top 5 du vote des fans parmi le frontcourt de l’Ouest. On rappelle que seuls les trois premiers dans les votes seront titulaires au All-Star Game. Il faudra ensuite passer par le choix des coachs pour obtenir un ticket pour San Francisco.

Cela dit, Wemby ne doit pas baisser les bras d’ici les quinze prochains jours. L’écart avec Anthony Davis et LeBron James (actuellement 3eme) n’est pas si grand.

Denver’s Nikola Jokic and Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo are leading the NBA’s first 2024-25 All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/eQeU60l673

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2025

Avec quelques dingueries dans la prochaine quinzaine, Victor Wembanyama peut encore espérer. Il sort tout juste d’un mois titanesque sur le plan statistique. La principale difficulté reste l’incroyable popularité de LeBron qui, malgré une saison un poil moins dominante, reste le chouchou des fans et il serait surprenant de ne pas le voir accrocher une place dans le Top 3 aux votes malgré ses 40 ans.

Hâte d’être en mars. pic.twitter.com/jMdqhO99xb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2024

Source texte : ESPN