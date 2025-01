NBA All-Star Game 2025 : Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic en tête des votes

Cela fait déjà deux semaines depuis le début des votes pour le NBA All-Star Game 2025 et, comme chaque année, la Ligue fait un premier retour sur les choix des fans à mi-parcours. On fait le point.

Les fans (mais aussi les joueurs et les journalistes) doivent comme chaque année élire les titulaires du prochain All-Star Game. Pour cela, le vote est ouvert jusqu’au 20 janvier mais la NBA aime publier les scores à mesure que la date se rapproche, histoire d’enflammer un peu les débats à table. Où en sommes-nous donc après 15 jours dans les urnes ?

Nikola Jokić and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.

Next fan update: 1/9. pic.twitter.com/OoIIa3S3fn

— NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025

Que retenir à chaud de cette première quinzaine de votes ?

Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo sont les leaders au nombre de voix.

LaMelo Ball explose les votes parmi les guards à l’Est, le bilan dégueu des Hornets ne le plombe pas.

Trae Young n’est pas vraiment aidé par les fans.

Aucun guard n’a plus de voix que Shai à l’Ouest, merci !

Les Cavs ne sont pas très représentés malgré leur saison folle. (Mitchell et un Mobley très loin)

Jordan Poole fait partie du tableau, les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures.

Sauf surprise, le frontcourt à l’Est est déjà plié avec Giannis, Tatum et Towns en titulaires.

Malgré sa popularité, Stephen Curry ne serait pas titulaire au All-Star Game de San Francisco (logique).

Victor Wembanyama est 5ème des votes dans le frontcourt à l’Ouest, mais il va falloir trimer pour rattraper le top 3.

Que fait Andrew Wiggins dans ce tableau ?

Les titulaires des deux conférences si les votes s’arrêtaient aujourd’hui :

Conférence Ouest : Shai Gilgeous-Alexander – Luka Doncic – LeBron James – Kevin Durant – Nikola Jokic

Conférence Est : LaMelo Ball – Donovan Mitchell – Jayson Tatum – Giannis Antetokounmpo – Karl-Anthony Towns

Source texte : NBA Communications