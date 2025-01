Six matchs sont au programme cette nuit en NBA et plusieurs duels de (relativement) haut de tableau s’avancent. Parmi eux, une affiche qui avait particulièrement marqué la saison dernière, les Boston Celtics de Jayson Tatum face aux Minnesota Timberwolves d’Anthony Edwards !

Le programme NBA de ce soir :

1h30 : Heat – Pacers

1h30 : Celtics – Timberwolves

2h00 : Thunder – Clippers

2h00 : Bucks – Nets

4h00 : Warriors – Sixers

4h30 : Lakers – Blazers

Anthony Edwards s’affirmera t-il à nouveau face à Jayson Tatum ?

L’année dernière, les Minnesota Timberwolves montaient doucement, et se projetaient vers une des meilleures saison de l’histoire de la franchise. Mais le match qui a vraiment changé l’arc narratif autour de cette équipe, c’est celui face aux Boston Celtics. Une guerre face aux leaders de l’Est qu’ils avaient réussi à remporter grâce, notamment, à un statement d’Anthony Edwards des deux côtés du terrain.

Cette saison c’est plus compliqué pour le joueur comme pour l’équipe. L’association avec Julius Randle n’a rien d’une évidence et individuellement, chaque membre de l’effectif semble un ton en dessous. Ils sont huitième de l’Ouest et s’apprêtent à relever un des plus gros défis de la NBA actuelle : un déplacement au TD Garden.

Les champions en titre sont eux toujours dans leur rythme de croisière, à savoir celui d’une Formule 1. Depuis l’année dernière, Payton Pritchard est devenu un des meilleurs sixièmes hommes de la Ligue, rajoutant une nouvelle complexité au défi vert ! C’est bien Boston qui sera favori cette nuit.

Mais aussi

Un duel pour le Top 6 entre les Pacers et le Heat. Opposition de style drastique, mais bataille entre deux collectifs menés par des entraîneurs, parmi les meilleurs de NBA !

Duel du haut de l’Ouest, mais surtout test ultime pour ces surprenants Clippers face à la machine représentée par le Thunder d’Isaiah Hartenstein.

Giannis Antetokounmpo contre les Brooklyn Nets … si vous l’avez en TTFL, il est de bon ton de foncer.

Stephen Curry contre Joel Embiid, sur le papier c’est excitant, mais vu la forme des deux équipes, on a tendance à dire que les noms du casting dépassent largement le synopsis du film.

LeBron James et Anthony Davis en balade face au plus beau tank de l’Oregon ?

Les Français en lice ce soir :

Rudy Gobert dans la raquette souvent désertée du TD Garden, en voilà un drôle de défi !

Ousmane Dieng disputera peut-être quelques minutes en bagne à bagne avec Nicolas Batum !

Guerschon Yabusele est en back-to-back et jouera face aux Golden State Warriors pour tenter d’apprendre la vie à Trayce Jackson-Davis.

Rayan Rupert défendra, on l’espère, sur LeBron James !

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici