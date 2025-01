Après les Rookies du Mois de décembre, place aux Défenseurs du Mois de décembre. Ce sont Jaren Jackson Jr. et Evan Mobley qui ont été choisis parmi les gardiens du temple pour finir l’année civile.

Pas de doublé pour Victor Wembanyama ni pour Dyson Daniels d’ailleurs. Les votants ont choisi deux autres très bon stoppeurs comme Défenseurs du mois de décembre, à savoir Evan Mobley et Jaren Jackson Jr.

Memphis Grizzlies forward-center Jaren Jackson Jr. and Cleveland Cavaliers forward-center Evan Mobley have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Defensive Players of the Month, respectively, for games played in December. pic.twitter.com/jHxsahOy8F

— NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025

Côté Jaren Jackson Jr., la NBA récompense une grosse polyvalence défensive avec plus de 20 contres et 20 interceptions sur le mois écoulé (seul joueur NBA à avoir fait ça en décembre). Les Grizzlies ont aussi la 4ème meilleure défense du pays au rating et Jackson en est la pièce principale. On peut quand même s’étonner de l’absence de Victor Wembanyama pour la Conférence Ouest, lui qui vient de sortir un mois titanesque aux contres notamment.

A l’Est, Evan Mobley reste le pilier de la défense des Cavs, meilleure défense de l’Est sur le mois de décembre (et 8ème au global sur la saison). Mobley était également deuxième au nombre de tirs contestés sur la même période. Cleveland continue sa domination sur la conférence Est, premier avec 29 victoires pour seulement 4 défaites.

Ils ont aussi reçu des voix :

Ouest : Victor Wembanyama, Anthony Davis, Toumani Camara, Walker Kessler, Kris Dunn

Est : OG Anunoby, Bam Adebayo, Dyson Daniels, Jalen Suggs

Source texte : NBA Communications