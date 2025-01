Deuxième mois de TrashTalk Fantasy League, deuxième trophée de joueur du mois en TTFL. Et c’est TagadaJones qui succède à Fabiano22 pour repartir avec la timbale en décembre. Interview tardive, mais interview quand même pour présenter notre champion.

Salut TagadaJones, et bonne année ! Félicitations, tu débutes d’ailleurs 2025 en beauté en étant élu meilleur joueur de TTFL du mois de décembre. Tes premières impressions ?

Salut David, je dois avouer que je suis un peu déçu de ne pas avoir encore reçu mon invitation à l’Elysée pour recevoir la légion d’honneur. J’ai pris la place de numéro 1 du mois de décembre le 26/12 après un x2 bien placé et à partir de là c’était excitant d’être en haut de ce classement de plus de 10 000 joueurs et pendant une semaine de se lever en regardant si j’avais réussi à sauver ma place jusqu’à la consécration le 1er janvier.

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ? Quel est ton bilan lors des saisons précédentes ?

Laurent, j’ai 31 ans, je suis la NBA depuis 2013 et les finales perdues par les Spurs contre le Heat. Forcément, quand on commence comme ça, on développe un attachement aux Spurs du Beautiful Game avec Tony et Boris. Les années compliquées avec DeRozan font que je ne suis pas un supporter acharné mais avec l’arrivée de Wemby aux Spurs l’année dernière la hype est bien remontée ! L’année dernière, j’ai eu la chance de faire un voyage à Los Angeles pour visiter un peu et surtout aller voir deux matchs NBA : Lakers – Spurs et Clippers – Kings. J’emporterai dans ma tombe d’avoir vu le premier 5by5 de l’histoire de Wemby !

Côté TTFL, j’y joue depuis 3 saisons et en saison régulière j’ai terminé top 5000 les deux dernières saisons je crois sans jamais m’approcher du top 1000… Donc ça fait bizarre d’être passé de top 10000 à top 5 général entre mi-novembre et ce 1er janvier.

Je vois que tu joues aussi en équipe, Les GOAT NBA mais qui ne semble pas super active. Tu n’as pas envie de rejoindre une team qui joue la gagne ? Ou de recruter des coéquipiers motivés ?

En effet, l’équipe n’est pas super active et particulièrement cette année mais ce sont eux qui m’ont entraînés sur la TTFL. A la base, c’est un média de cyclisme présent sur Youtube, Instagram ou Discord “Les goats alafrancaise”. Dans ces fans de cyclisme et comme souvent, y’a des fans de sport en général et notamment de NBA. Ils ont monté une équipe TTFL il y a trois ans et m’ont invité à les rejoindre. La première année y’avait des échanges un peu tous les soirs même s’il n’y avait pas de stratégie particulière mais ça a diminué l’année dernière et nous ne sommes que deux à encore jouer cette année. Même s’ils ne jouent plus, je continue à échanger avec l’équipe sur la NBA et ça donne des échanges intéressants grâce à la diversité “d’expérience” de la NBA et d’équipes supportées (Sixers, Celtics, Lakers, Thunder, Spurs…). Je ne prévois pas de changer d’équipe cette saison même si le système de division me parait sympa. On verra l’année prochaine si je rempile et avec qui.

Avec cette prestation, quelles sont tes ambitions sur le reste de la saison ? Tu es encore dans le haut du classement, mais on sait que ça pousse fort, surtout avec le bonus x2.

Maintenant que j’ai goûté au haut du classement, j’ai forcément envie d’y rester. Je vise le top 10 général mais si je termine dans le top 100 ce sera un résultat déjà complètement inattendu par rapport à mes années précédentes.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que tu as réussi ? Tu as maitrisé ton bonus x2 ?

Clairement avec l’ajout du x2 cette année, impossible d’être premier du mois sans l’avoir rentabilisé. Et je fais donc partie des chanceux à avoir fait 168 points avec SGA ! Mais ça ne suffit même pas. Avant et après ça, j’avais fait 74 avec KAT, 60 avec Cade, Luka et KD. On parle souvent de la jungle de l’Ouest mais c’est rien à côté de la jungle de la TTFL !! J’ai aussi l’impression d’avoir tiré mon épingle du jeu lors des “petites” soirées. Ces soirées où 70% des joueurs font des picks autour de 25 parce que Brunson + Tatum ont été reposé sur un blow out par exemple mais que Herro fait 50, et bien j’ai l’impression d’avoir pick Herro ce soir là haha. J’ai aussi profité de la pause NBA Cup, ça fait moins de picks sur le mois, on va sûrement galérer en janvier d’ailleurs quand on aura personne pour revenir dans le deck pendant une semaine.

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Sur le mois de décembre mon plus mauvais pick est un 27 de Lillard donc vraiment pas une carotte quand on sait comment Lillard peut lâcher des scores négatifs dans un mauvais soir… Et seulement six picks en dessous de 40. Par contre, cette semaine : -6 avec McCollum… ça fait mal !

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

Suivez les infos du TTFLab, regardez les Injury Report. Contre une équipe qui encaisse beaucoup de points (coucou les Pacers) vous pouvez y aller sur l’arrière scoreur en général. Contre une équipe plus défensive, on évite de pick mais si on doit, on joue plutôt un intérieur.

Merci beaucoup pour cet échange et bonne continuation. On te souhaite le meilleur.