Gregg Popovich, une pluie de moments marquants (et drôles) dans son immense carrière NBA

En pèle mêle, la rédaction de TrashTalk vous propose plusieurs des grands moments de la carrière de Gregg Popovich sur le banc des Spurs. Par “grands moments”, on ne parle pas spécifiquement des titres, mais plutôt de courts instants qui sont entrés dans l’histoire de la ligue pour leur aspect attachant, drôle et si singulier. Pop’, c’était aussi un poti blagueur, finalement.

Allez, profitez bien. On commence par notre Bastien national, qui a validé l’exploit de se pas s’en prendre plein la gueule après avoir posé une question à Pop’.

Challenge réussi : poser une question à Gregg Popovich et ne pas se faire démolir la gueule 🥹✅ pic.twitter.com/vrS0LLqtAP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2023

Bien sûr, la faute iconique sur Shaquille O’Neal, dès le début du match entre Suns et Spurs. Pour la légende.

Le Hack a Shaq de Gregg Popovich au bout de 5 secondes de jeu 😭 pic.twitter.com/Pdmm1HZijH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2025

Grands reconnaissent grands.

J’oublierai jamais.

Dernière action de Dirk Nowitzki en carrière. Popovich qui demande à Lonnie Walker de se barrer pour laisser Dirk en isolation. Parce que le moment le demande.

Nowitzki qui plante son shoot.

Pop qui applaudit.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

pic.twitter.com/MnN8uRVe3B

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2025

Le cinquième titre, l’aboutissement, l’épilogue d’une équipe de légende.

Apres le 5 eme titre pic.twitter.com/JaKO2xO7vg

— Olimas99 (@Olimas91) May 3, 2025

L’histoire s’écrit, Gregg Popovich est au sommet.

PERSONNELLEMENT c’est ça : https://t.co/y3ouJWxRpS pic.twitter.com/R37rKsgife

— Spurs Nation France (SNF) (@SASpursFr) May 2, 2025

“Sors toi la tête du cul”.

“Get your head out of your ass.” – Gregg Popovich to ref after getting a technical pic.twitter.com/1R9OD3QLl5

— AP (@Ananth_Pandian) March 2, 2017

Ce jour où Pop’ n’en a rien eu à battre du match des Spurs, et n’a parlé que du titre WNBA des Aces, coachés par Becky Hammon.

“I thought about getting booted tonight because it was exactly the same time… Congrats Becky. Yeah, baby!”

Spurs coach Gregg Popovich was FIRED up for Becky Hammon & the Las Vegas Aces as they won their 2nd straight WNBA title.

(via @nateryansports)pic.twitter.com/kHM2JAw5pw

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 19, 2023