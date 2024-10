Après la prolongation de contrat de Jalen Green lundi soir, on attendait de voir le dénouement du dossier Alperen Sengun, également éligible à une extension avant la deadline de ce 21 octobre. Comme son coéquipier, le pivot turc a décroché un nouveau deal : 185 millions de dollars sur cinq ans !

On est désormais fixés : Alperen Sengun ne sera pas agent libre restrictif l’été prochain.

Les Rockets et l’intérieur de 22 ans ont en effet trouvé un accord sur une prolongation de contrat. Sengun prolonge sur le long terme pour un montant de 185 millions, ce qui est en dessous du salaire maximum qu’il convoitait sans doute. Alpi va tout de même toucher 37 millions par saison jusqu’en 2030, et possède une player option sur la dernière année. Il pourra donc arriver sur le marché de la Free Agency dès 2029 s’il le souhaite.

La nouvelle a été annoncée par Bobby Marks d’ESPN.

🚨 Alperen Sengun prolongé par les Rockets pour 185 millions sur 5 ans !

Après Jalen Green, c'est le pivot turc qui prolonge. Contrat à durée maximale mais en dessous du salaire max (37 millions par an).

Sengun ne sera donc pas agent libre en 2025 ! https://t.co/HSOeJyvYxC

Alperen Sengun reste sur une campagne calibre All-Star avec des stats de 21,1 points, 9,3 rebonds et 5 passes décisives de moyenne. Il s’est imposé comme la pierre angulaire du projet Rockets et ce nouveau contrat longue durée va dans ce sens. Si Sengun touchera moins sur son prochain contrat que d’autres joueurs de la cuvée de Draft 2021 (Cade Cunningham, Evan Mobley, Franz Wagner, Scottie Barnes), il a désormais la sécurité financière sur le long terme. Et ça, c’est toujours important en sortie de contrat rookie.

Plus globalement, avec les prolongations de contrat de Jalen Green et Sengun, tout le monde à Houston peut désormais passer à autre chose et aller de l’avant. Les Rockets ont comme objectif de se qualifier au play-in voire en Playoffs cette saison, pour cela ils auront besoin d’un duo Sengun – Green plus fort que jamais.

__________

Source texte : ESPN

Sur son prochain contrat, Alperen Sengun va donc toucher moins que plusieurs copains de la Draft 2021, à savoir :

– Cade Cunningham (224/5)

– Evan Mobley (224/5)

– Scottie Barnes (224/5)

– Franz Wagner (224/5)

Vous en faites ce que vous voulez… https://t.co/MPZ10THTkj

