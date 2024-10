Dans la famille “prolongation discrète mais diablement intelligente à un tarif raisonnable”, on demande Corey Kispert ! L’ailier des Wizards vient de lier son avenir aux Wizards pour les quatre prochaines années, avec une ultime saison en team option.

En voilà un, de deal rondement mené de la part de la franchise de la capitale. 54 millions de dollars sur 4 ans, voilà le contrat paraphé par le joueur. Et vu la tronche qu’on devrait encore tirer à Washington la saison prochaine, nul doute que garder avec soi un joueur aussi précieux à un tel tarif représente un joli coup. Auteur de 13,8 points à 48, 6% aux tirs dont 38,3% depuis le Capitole, 2,8 rebonds et 1,9 passe décisive par match, Corey Kispert a assuré ses arrières et fait partie des joueurs de la classe de Draft 2021 qui ont signé un nouveau contrat, comme l’indique Shams Charania de chez ESPN.

🚨 Corey Kispert prolongé par les Wizards pour 54 millions de dollars sur 4 ans.

Bon petit deal côté Washington ça ! https://t.co/nkG6BI0ZYH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2024

Les avis sont assez unanimes pour dire qu’il s’agit là d’un steal réalisé par les Sorciers. Solide shooteur et excellent coéquipier, Kispert poursuit sa route dans la capitale et continuera de jouer juste des deux côtés du terrain. L’ancien de Gonzaga devrait d’ailleurs être encore plus responsabilisé depuis le départ de Deni Avdija chez les Blazers. D’aucuns pourraient même dire qu’il devrait renvoyer son agent sur le champ pour ne pas lui avoir obtenu plus de moula, mais parfois, une place en NBA n’a pas de prix.

En fait, ce contrat à 7 chiffres signé par le joueur représente quelque part un message d’espoir pour toutes les personnes qui pensent n’arriver à rien dans la vie. En effet, CK est peut-être le seul individu au monde qui va être capable de se faire 54 millions sur les 4 prochaines années tout en dégustant ses crottes de nez.

Corey Kispert qui mange ses… CROTTES DE NEZ ?!

pic.twitter.com/FLIRIed36Y

— Wizards France (@WizardsFrance) October 29, 2023

Source : Shams Charania