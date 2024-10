Décimés par les blessures la saison dernière, les Grizzlies vont démarrer la saison régulière 2024-25 sans l’un de leurs piliers. Jaren Jackson Jr. – touché à l’ischio-jambier durant la préparation – vient d’être annoncé forfait pour le match d’ouverture.

JJJ ne sera pas en tenue pour le match Jazz – Grizzlies de mercredi soir. Pas sûr que cela empêche Memphis de l’emporter, mais en tout cas Taylor Jenkins devra faire sans son intérieur All-Star.

Le coach des Grizzlies a lui-même annoncé la nouvelle en conférence de presse ce lundi.

Jenkins says Jaren Jackson Jr (hamstring) will sit out season opener Wednesday and get a couple more days to focus on conditioning and 5-on-5 work to get ready.

Looks more promising to return for Saturday’s home opener than first two-game trip. pic.twitter.com/KkIUKgNmna

— Michael Wallace (@MyMikeCheck) October 21, 2024

Si l’on en croit l’entraîneur de Memphis, Jaren Jackson Jr. a encore besoin d’un peu de temps pour être en condition de match. Pour rappel, JJJ s’était blessé à l’ischio lors du premier entraînement des Grizzlies début octobre. Si les nouvelles ont été rassurantes depuis, l’équipe du Tennessee ne veut pas prendre le moindre risque avec le Défenseur de l’Année 2023. Les ischio-jambiers, c’est sensible, et revenir trop tôt peut être synonyme de nouvelle blessure.

Ainsi, on devrait plutôt voir Jaren Jackson Jr. faire ses débuts samedi lors du premier match à la maison des Grizzlies, contre Orlando. Entre cette rencontre et le match d’ouverture à Utah, Memphis jouera également à Houston vendredi soir.

__________

Source texte : Grizzlies (via Michael Wallace)