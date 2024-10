Jalen Suggs faisait partie des joueurs de la cuvée de Draft 2021 qui étaient éligibles à une prolongation de contrat avant la deadline de ce lundi 21 octobre. L’arrière d’Orlando a obtenu le contrat qu’il recherchait.

150 millions de dollars sur cinq ans.

Voici le nouveau deal signé par Jalen Suggs avec Orlando, lui qui entre cette saison dans la dernière année de contrat rookie. Il ne sera donc pas agent libre en 2025 et touchera 30 millions de dollars par an sur la période 2025-2030.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania d’ESPN.

🚨 Jalen Suggs prolongé au Magic pour 150 millions de dollars sur 5 ans !

L'arrière décroche un très joli pactole, 30 millions par an.

Il s'est imposé cette saison comme un membre important du noyau d'Orlando avec sa très grosse défense, son intensité et ses progrès à 3-pts. https://t.co/e0e1RUxLGt

Jalen Suggs est récompensé après une troisième saison NBA dans laquelle il a changé de dimension.

Il s’est imposé comme l’un des piliers de l’une des meilleures défenses NBA (nomination dans la NBA All-Defensive Second Team), se jetant sur tous les ballons et évoluant tous les soirs avec l’intensité d’un chien enragé. Mais en plus de sa contribution défensive, Suggs a montré de très gros progrès à 3-points : presque 40% de réussite sur plus de cinq tentatives par soir. L’arrière de 23 ans – 5e choix de la Draft 2021 – est complémentaire du duo Paolo Banchero – Franz Wagner, et participe activement à l’ascension du Magic au sein de la Conférence Est.

Si cette prolongation de contrat peut paraître assez chère au premier abord, le Magic continue de croire fort en son noyau dur. Pour rappel, Orlando a aussi prolongé Franz Wagner pour 224 millions de dollars au cours de l’intersaison, ou encore Jonathan Isaac pour 84 millions.

