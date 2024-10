Avant la deadline de ce mardi 21 octobre, Jalen Green et les Rockets ont trouvé un accord sur une prolongation de contrat. L’arrière des Fusées ne sera donc pas agent libre restrictif en 2025.

Durant l’intersaison, on se demandait comment les Rockets allaient gérer les dossiers de Jalen Green et d’Alperen Sengun, leurs deux jeunes stars de la Draft 2021 éligibles à une prolongation de contrat. On a la réponse pour le premier des deux.

D’après Shams Charania (ESPN), Green vient en effet de signer une prolongation de contrat de trois ans pour 106 millions de dollars, avec une player option sur la troisième année.

🚨 Prolongation de 3 ans / 106 millions de dollars (player option sur la dernière année) pour Jalen Green aux Rockets !

C'est loin du max que d'autres joueurs de la cuvée 2021 ont pu obtenir.

Green ne sera donc pas agent libre en 2025. Quid de Sengun ? https://t.co/YnIFXmsKwp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2024

106 millions sur trois ans, c’est beaucoup moins que certains de ses copains de la Draft 2021 (Cade Cunningham, Evan Mobley, Scottie Barnes, Franz Wagner), qui ont tous décroché des deals dépassant les 220 millions de dollars sur cinq ans.

Néanmoins, Green va quand même toucher dans les 35 millions de dollars par saison, et pourra devenir agent libre dès 2026 à travers sa player option. Il sécurise ainsi son compte en banque sur le court/moyen terme tout en ayant de la flexibilité concernant son avenir. Comme l’indique Shams Charania, on est sur une prolongation de contrat inédite pour un joueur évoluant encore sous son rookie deal. S’il poursuit son ascension, l’arrière de 22 ans arrivera en position de force à la Free Agency dans quelques années.

Côté Rockets, cette prolongation de contrat permet à la franchise de sécuriser Green sans pour autant casser complètement leur tirelire. Houston croit beaucoup dans le talent de Jalen mais ce dernier doit montrer encore plus pour prouver qu’il peut devenir une vraie superstar. Depuis le début de sa carrière, Jalen Green s’est montré irrégulier, et sa fin de saison exceptionnelle l’an passé ne suffit pas encore à convaincre tout le monde à Houston.

On est donc sur un deal qui semble convenir à la fois à la franchise et à Jalen Green. Reste à voir désormais comment évoluera le dossier Alperen Sengun, ce dernier n’ayant toujours pas signé d’extension…

Source texte : ESPN

35 millions la saison (en gros) pour Green.

Même si c'est beaucoup moins que d'autres (Cunningham, Wagner, Mobley, Barnes), Jalen sécurise le bag en sortie de contrat rookie + flexibilité grâce à la PO sur année 3.

Le plan pour Jalen Green : continuer son ascension et décrocher… https://t.co/7mrxt7sgCW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2024