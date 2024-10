Warriors : pas de prolongation de contrat pour Jonathan Kuminga

Ce lundi 21 octobre, veille de la reprise NBA, plusieurs joueurs sont concernés par une potentielle prolongation de contrat. C’est le cas notamment de Jonathan Kuminga avec les Warriors, mais les deux camps n’ont pas trouvé d’accord sur un nouveau deal.

C’est officiel, Jonathan Kuminga sera agent libre restrictif en 2025.

Shams Charania et Kendra Andrews d’ESPN indiquent en effet que le jeune ailier (22 ans) n’a pas trouvé de terrain d’entente avec la franchise de Golden State sur une prolongation de contrat. Théoriquement éligible à une extension XXL de 224 millions de dollars, Kuminga ne vaut pas – à l’heure de ces lignes – un contrat max aux yeux des Warriors, et ce malgré les jolis progrès montrés par JK au cours de sa troisième saison NBA.

On ne sait pas exactement quelles ont été les demandes du camp Kuminga, mais en tout cas elles étaient trop élevées pour que Golden State décide de mettre un nouveau contrat sur lui.

Pas de prolongation de contrat pour Jonathan Kuminga aux Warriors avant le début de la saison NBA.

Cela ne veut pas dire pour autant que les Warriors font une croix sur le projet Kuminga. Car même si ce dernier sera agent libre en 2025, Golden State pourra s’aligner sur toutes les offres faites par la concurrence. Les Warriors pourront donc conserver JK s’ils le souhaitent.

En jouant la carte de la patience, la franchise californienne se donne le temps de voir ce que Kuminga peut proposer durant sa quatrième année NBA. Peut-il confirmer les progrès entrevus l’an passé ? Et surtout, peut-il franchir un cap supplémentaire pour se rapprocher du niveau All-Star et ainsi aider l’équipe de Stephen Curry à retrouver les hauteurs de l’Ouest ?

Jonathan Kuminga a connu des hauts et des bas à Golden State. Néanmoins, son talent et son potentiel sont indéniables. Il sera très intéressant de voir la manière avec laquelle se déroule la saison 2024-25 à San Francisco, et puis le dénouement du dossier Kuminga.

Source texte : ESPN