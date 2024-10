La première nuit de NBA est un événement chaque saison. Deux matchs de haut niveau pour lancer de la meilleure des manières un nouvel exercice attendu depuis de longs mois par les fans. Les Los Angeles Lakers ont, comme souvent, l’honneur d’ouvrir le bal, mais leurs partenaires du soir, les Minnesota Timberwolves, sont bien moins régulièrement conviés. La danse commence à 4h du matin !

Se déplacer de Minneapolis jusqu’à Los Angeles pourrait être le conte de la franchise des Lakers. Mais en ce jour si spécial, c’est simplement le trajet de l’avion des Timberwolves qui vont atterrir dans la cité des Anges pour faire décoller la nouvelle saison NBA.

Anthony Edwards a pris une nouvelle dimension l’année dernière et a donné à sa franchise une cote de popularité presque jamais vue dans l’histoire, ce qui explique la présence des Loups à cette place du calendrier. L’entourage de la fourmi a un petit peu changé néanmoins, Karl-Anthony Towns ayant été échangé aux Knicks contre Donte DiVincenzo et Julius Randle, qui retrouvera la franchise qui l’a lancé dans la Grande Ligue.

Rudy Gobert se voit offrir un magnifique défi d’entrée avec un Anthony Davis remonté qui tentera cette saison encore d’aller lui capturer le titre de Défenseur de l’Année.

Du côté des Lakers, l’événement, c’est le début de la 22e saison de LeBron James, la première avec son fils en tant que coéquipier. Un accomplissement familial qui n’a jamais été vu dans l’histoire NBA et selon Shams Charania, les deux hommes devraient être alignés ensemble dès ce soir. La photo s’annonce historique.

J.J. Redick va lancer sa carrière d’entraîneur contre Chris Finch, un des finalistes au titre de Coach de l’Année la saison passée. Un sacré test pour l’ancien roi du podcast dont les fans pourpre et or attendent énormément.

Sont également à surveiller : la première de Julius Randle et Donte DiVincenzo sous leurs nouveaux maillots, les coups de chauds des jeunes Dalton Knecht et Rob Dillingham, les premières pressions défensives de Jaden McDaniels ou encore les actions géniales ou pas d’Austin Reaves et D’Angelo Russell.

Vous l’aurez compris, la NBA vous gâte avec cette affiche magnifique pour conclure l’Opening Night de cette saison et il est difficile de savoir qui va l’emporter. Début de réponse à 4h du matin à la crypto.com Arena !