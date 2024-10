Après des mois d’attente, la NBA fait son grand retour, cette nuit, avec une super affiche entre deux équipes avec de grosses ambitions et qui espèrent bien démarrer la saison du bon pied. Rendez-vous à 1h30 pour voir les Boston Celtics accueillir les New York Knicks.

Faites vos adieux aux personnes qui partagent votre vie parce que la NBA reprend ses droits et que dans la vie, il y a des priorités. Si le coup d’envoi de cette nouvelle saison sera donné à 1h30, rendez-vous un peu avant pour assister à la remise des bagues de champion des Celtics et on espère que Jaylen Brown ne la perdra pas, cette fois-ci.

Ensuite, place au jeu, avec une très belle affiche.

Dans le corner gauche, ils sont jeunes, ils sont fringants, ils nous viennent tout droit de la Big Apple, mesdames et messieurs veuillez accueillir les New York Knicks.

Dans le corner droit, aiguisés comme une lame, pointus comme un couteau, chauffés comme une flamme, ils sont champions en titre, voici les Boston Celtics.

Plus qu’un simple match, un véritable affrontement entre les Jay Brothers – Jaylen Brown et Jayson Tatum – et le tout nouveau trio des Knicks, Jalen Brunson – Karl-Anthony Towns – Mikal Bridges.

Cette rencontre contient un match dans le match. Le duel des nouvelles mécaniques de tir entre celle de Jayson Tatum et la nouvelle méthode de tir – qui a l’air plus qu’hasardeuse au premier abord – de Mikal Bridges. Alors qui trouvera la mire et qui financera les projets de reconstruction de la ville de Boston ?

Mikal Bridges shot is busted. This just doesn’t look good pic.twitter.com/by9p9BmVDp

— 🌵 Mr. Az (@MrAzSports) October 20, 2024

Bien sûr, à surveiller, les débuts de Karl-Anthony Towns sous les couleurs des Knicks. Le gros chat ne compte pas arriver à pas de velours, mais il veut faire grand bruit afin de montrer que c’est lui, le nouveau boss de la raquette new-yorkaise. Il a même intérêt à être plutôt performant parce que tous ses copains géants se sont blessés, ou presque. Seul Jericho Sims est prêt à remplacer un minimum le matou.

Sans transition, passons au duel des meneurs. Jrue Holiday parviendra-t-il à éteindre la flamme Jalen Brunson ou JB mettra-t-il le feu à la défense des lutins verts sans qu’aucun extincteur ne soit suffisant pour l’arrêter ?

Pour finir, parce que nous sommes Français et qu’on ne peut pas s’empêcher de le crier sur tous les toits. Peut-être si les étoiles s’alignent, mais surtout si Tom Thibodeau se décide d’ouvrir son banc – si tant est qu’il en connaisse le concept – allons-nous avoir le droit à un peu de Pacôme Dadiet ?

Le 3+1 de Pacôme Dadiet. Les débuts sont magnifiques ! 🥲 pic.twitter.com/lHiOV090fJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 16, 2024

Toutes ces questions auront leur réponse et bien plus encore dès 1h30 du matin. Donc soyez branchés parce que contrairement à ce que pense Gims, la nuit ce n’est certainement pas fait pour dormir.