Avis de la rédaction : quelle franchise va nous décevoir en 2024-25 ?

A l’orée de cette nouvelle saison NBA, la rédaction s’est pliée au petit jeu habituel des pronostics. Les trophées individuels, les équipes qui vont décevoir, étonner, etc, on se mouille pour pouvoir se taper des barres dans huit mois, en se retournant sur – bien souvent – ces takes désastreuses. Aujourd’hui ? Nos pronos pour les franchises qui pourraient nous décevoir cette saison. Et n’oubliez jamais, vous pouvez tailler, mais on veut votre avis d’abord.

Nicolas M.

Pelicans : sweepés par le Thunder au premier tour après avoir remporté 49 victoires l’an passé, les Pelicans ont bougé cet été. L’arrivée de Dejounte Murray dans ce roster ne m’inspire pas confiance, et l’équilibre collectif non plus. Bien sûr, il y a beaucoup de talent, mais il manque surtout un pivot et ça c’est problématique à l’Ouest. Willie Green va devoir se débrouiller pour maximiser un effectif qui selon moi manque de cohérence. Vous ajoutez à ça les doutes concernant la durabilité de Zion Williamson (même s’il semble en grande forme) ainsi que le mood chelou autour de l’avenir de Brandon Ingram, et vous obtenez une équipe qui a tout pour décevoir cette saison. Cela remportera moins de matchs que l’an passé et je sais même pas si ça va retourner en Playoffs…

Giovanni

Le Heat, les Knicks, les Cavs, les Pelicans, les Kings et les Wolves : ça en fait du monde. Le bail du Heat qui gagne quand on ne l’attend pas est terminé, j’adore Bam Adebayo mais le fait qu’il soit le seul (Butler va fuir) très bon joueur de son équipe m’attriste. Pour les Knicks la lose de Towns a débarqué et après une régulière magnifique chacun va – comme d’hab – souffrir de bobos dus à une trop grosse utilisation par Thibs, et ainsi les Knicks perdront en demi-finale de conf en faisant jouer Pacôme Dadiet 35 minutes par match et par obligation. Pour finir à l’Est, les Cavs font partie des équipes qui ne se sont pas renforcés et dont la profondeur de rotation me semble bien courte, ça ne pardonnera pas. Les Pelicans ? Eux aussi trop fragiles, entre les bouderies et le futur départ d’Ingram et les coups d’arrêt pour Zion et Trey Murphy III. Les Kings, effet DeMar DeRozan, très stylé pour un défilé mais moins pour du spacing et pour des Playoffs. Pour finir les Wolves, pour le running gag, et parce que je leur souhaite une bague mais en G League.

Alexandre T.

Pelicans : rien contre les Pels, j’aime plutôt bien le taf de Willie Green depuis son arrivée, mais la dernière intersaison ne m’a pas du tout hypé. Le poste de pivot est désormais désert, ça parle de jouer en mode small ball à tout va mais ça risque de faire mal dès qu’il y aura un client à gérer en face dans la raquette. En outre, Dejounte Murray ne me semble pas le profil qui aidera NOLA à franchir un cap. Il n’est plus aussi fort en défense et va piquer des tickets shoots aux principaux leaders. Ajoutez à ça quelques blessures des role players et Ingram qui affiche un body language d’écolier au coin et vous avez une déception dans le four.

Nico V

Lakers : j’adore les Lakers, on pourrait en faire cinq papiers par jour si l’on décidait d’ouvrir une rubrique “Voici” version basket. Toutefois, et comme la phrase précédente l’induit, on parle ici de basketball. Un domaine dans lequel les Lakers n’excellent pas collectivement. Aucune amélioration collective, et pas l’impression que Bronny James sera franchement suffisant. Peut-être que l’on ne doit rien attendre ? Oui, mais comme dirait Dewey…

Robin

Les franchises californiennes : la Conférence Ouest est une jungle cette saison et en l’état, je ne pense pas que la Californie sera un Golden State. Les équipes de la Cité des Anges pourraient vite être déchues comme la Dame du Lac dans Kaamelott. Les patrons ont l’âge de Merlin l’enchanteur et la fragilité du Seigneur Bohort ; ça n’aide pas à aller chercher le Graal. Les Kings ont eux fait confiance à une Nouvelle Star avec un jeu sortant tout droit de l’Academy, mais vu sa dernière saison, je ne crois pas en l’harmonie, ça pourrait vite sonner faux. Voilà des années que DeRozan n’est plus The Voice à suivre. Enfin, les Warriors ont fait un recrutement plus intelligent qu’impactant, un Buddy ne vaudra jamais un Bro. Warriors 9e, Lakers 11e, Kings 12e et Clippers 13e, l’hôtel California ne sera pas une lovely place cette saison.

Maxime

Nuggets : pour moi, je dis bien pour moi, les Nuggets vont nous décevoir cette saison. Je vois déjà les twittos enragés sprinter dans ma direction pour attraper ma veste à base de “preuve ou supprime”, alors rangez les doigts qui vous servent de flingues, et laissez-moi le temps de me justifier. Primo, décevoir ne rime pas forcément avec bas-fonds de l’Ouest. Deuxio, force est de constater que tous les signaux ne sont pas au vert pour les Croquettes. Le plus rouge ? Jamal Murray. Toujours blessé, méconnaissable aux JO, inquiétant en pré-saison, bref, pas la grande forme. Le vide laissé par KCP aussi, peut-il être comblé ? Les Lakers n’ont en tout cas jamais vraiment réussi. Quelle version de Michael Porter Jr. cette saison ? Les jeunes (Strawther, Braun, Watson) vont-ils répondre aux attentes ? Le décès de son frère va-t-il affecter la saison d’Aaron Gordon négativement ? Bref, plein de grosses questions dont on ne devrait pas trop tarder à avoir les réponses

Thibault

Knicks, Kings : On arrive en avril, le soleil nous réveille, il fait beau, il fait jour et ce n’est pas le moment pour Miel Pops, mais pour jeter un oeil à l’infirmerie des Knicks. Tiens, tiens, Karl-Anthony Towns est blessé, Mitchell Robinson aussi (comme d’habitude ça, je me mouille pas trop) et Josh Hart serre les dents depuis un mois parce que Tom Thibodeau n’a toujours pas compris le concept de faire tourner l’effectif. Et c’est comme ça que les Knicks se font sortir au premier tour par les Pacers. Merci, au revoir et bon rétablissement. Pour Sacramento, ils vont sérieusement payer leurs soucis défensifs dans une conférence Ouest plus dense que jamais. Si je vois tout de même les Knicks faire les Playoffs, les Kings vont batailler au Play-In. Play-In duquel je ne les vois pas sortir et le Big 3 annoncé va rapidement devenir un Flop 3.

Clément

Knicks, Suns, Pelicans, Kings : à New York, on a bâti un 5 majeur de fou, malheureusement, ça s’est fait au détriment du banc qui est sévèrement déplumé. Et qui est l’entraîneur des Knicks déjà ? Tom Thibodeau oui. Donc forcément, avec ce coach aux commandes du navire, les joueurs vont arriver au mieux complètement cramés, au pire blessés pour longtemps… Ce modèle n’est pas viable et en 15 ans de carrière, Thibs ne l’a toujours pas compris. En ce qui concerne les Suns, ils ont tenté de combler leurs faiblesses en ramenant Tyus Jones et Monte Morris, deux meneurs gestionnaires, mais malheureusement, la cohésion de groupe va bien plus loin que ça et je ne les vois pas aller plus loin que la saison dernière. Enfin, les Pels et les Kings auront trop peu de spacing pour espérer survivre dans l’horrible conférence Ouest Bah dis donc, là aussi ça en fait du monde.