Avis de la rédaction : quelle franchise va nous étonner en 2024-25 ?

A l’orée de cette nouvelle saison NBA, la rédaction s’est pliée au petit jeu habituel des pronostics. Les trophées individuels, les équipes qui vont décevoir, étonner, etc, on se mouille pour pouvoir se taper des barres dans huit mois, en se retournant sur – bien souvent – ces takes désastreuses. Aujourd’hui ? Nos pronos pour les franchises qui pourraient nous étonner en positif. Et n’oubliez jamais, vous pouvez tailler, mais on veut votre avis d’abord.

Nicolas M.

Hornets : après deux saisons dans les bas-fonds de l’Est (seulement 21 victoires l’an passé), Charlotte va être une équipe bien plus compétitive cette saison. LaMelo Ball est de retour et va porter des chevillières pour s’éviter les blessures, il y a un nouveau coach en Charles Lee qui va apporter de la cohérence au groupe des Hornets, Tidjane Salaün est déjà comme un poisson dans l’eau, et l’effectif est assez fourni pour engranger plus de victoires que prévu. Du talent, de la jeunesse, du culot… Charlotte va redevenir Buzz City et même se mêler à la course au play-in tournament en se rapprochant de la barre des 40 victoires !

Giovanni

Spurs, Hawks, Hornets. Vive la France, et je n’arrive pas à savoir si le patriotisme m’aveugle ou alors si je suis un vrai spécialiste basket. Mes takes 2024-25 ? Les Spurs et les Hornets vont jouer le play-in, et les Hawks iront en Playoffs, portés, chacun à leur manière, par leur petit Frenchie. Rien de révolutionnaire mais un peu plus haut que ce que la plupart des gens imaginent. Au fait, je vous ai déjà dit que “vive la France” ?

Alexandre T.

Clippers : pas la question la plus facile mais alors que beaucoup s’attendent à voir la nouvelle équipe d’Inglewood se crasher après le départ de Paul George, je pense que Tyronn Lue est assez outillé pour faire face et combler le manque de son ailier All-Star. Cela va passer par un effort collectif plus important, le step-up de certains joueurs (Mann notamment) mais il y a encore un effectif très solide et je pense que Kawhi et compagnie peuvent s’accrocher et conserver leur place dans le Top 8. Bon, bien sûr, il faudra que le Klaw soit sur ses deux jambes pour ça, sinon je me ferai une joie d’envoyer ce prono dans la corbeille.

Nico V

Warriors : Klay Thompson qui se bouffe les couilles en marinade devant les matchs de Golden State ? J’y crois. Un second souffle apporté par l’arrivée de Buddy Hield, une sorte de sensation d’être de retour en 2015, un Stephen Curry chaud comme la braise et soutenu par son nouveau Splash Bro… Un mix entre nostalgie et nouveauté, pour le plus grand bonheur des néophytes et des anciens. Un petit bonheur partagé, en somme;

Robin

Maxime

Grizzlies : non, les Grizzlies ne vont pas nous étonner cette saison. T’sais le mec qui a pas capté le but de la rubrique. Plus sérieusement, seriez-vous vraiment surpris si les Grizzlies jouaient les poils à gratter dans la conférence Ouest ? Moi non. Je dirai simplement que les Oursons vont rappeler au monde ce qu’ils sont vraiment, c’est-à-dire une équipe qui casse les roubignoles à à peu près tout le monde. Une belle team de daleux, prête à tout pour gratter une victoire chaque soir. Avec un Ja Morant assagi (lol), un Jaren Jackson Jr. sur ses deux jambes et un Desmond Bane qui ne cesse de progresser, il y a de quoi nourrir de beaux espoirs pour les fans des Grizzlies. Si tant est que l’espèce ne s’est pas encore totalement éteinte.

Thibault

Clippers : Tyronn Lue a une belle base pour travailler même malgré le départ de Paul George. Ty dispose d’une bagatelle de role players, chacun avec son rôle bien défini. Il vous faut un mec pour défendre et mettre ses 3-points ? Nicolas Batum est là pour ça ? Un bon scoreur derrière le duo Harden / Kawhi ? Norman Powell peut passer la vitesse supérieure. Un bon défenseur sur le frontcourt ? Derrick Jones Jr est là pour ça. Si bien sûr, la grande inconnue quand on parle des Clippers, elle vient de l’infirmerie, je pense que la malédiction liée à la Crypto.com Arena va se lever avec le déménagement à l’Intuit Dome. Une nouvelle salle, des nouvelles tenues et une équipe qui tient la route, voilà un programme bien fourni pour les nouveaux résidents d’Inglewood.

Clément

Spurs, Heat, Timberwolves, Grizzlies : déjà les Spurs ont Victor Wembanyama et ceci est un élément de réponse suffisant pour imaginer les Eperons aller plus haut cette saison. De plus, l’arrivée de Chris Paul à San Antonio va forcément aider à mettre de l’ordre dans la maison, l’équipe relou à l’Ouest est probablement ici. Concernant le Heat, cela fait plusieurs années maintenant que j’ai décidé d’arrêter de tomber dans le panneau. Erik Spoelstra va encore faire des miracles et tirer cet effectif décrit comme “affaibli” le plus haut possible. Peu de monde attend Miami très haut cette saison, et peu de monde a décidé d’apprendre de ses erreurs. A Minnesota, on n’a plus KAT, certes, mais l’effectif est désormais encore plus profond et ce sera une raison de plus pour Anthony Edwards de flinguer la concurrence. Chose que feront aussi les Grizzlies normalement, on espère juste que ce ne sera pas au sens propre, et que les coéquipiers de Ja Morant seront en mode rédemption. Bah dis donc ça en fait du monde.