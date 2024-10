Très en vue avec l’Équipe de France lors des Jeux Olympiques cet été, Guerschon Yabusele a tapé dans l’œil de la NBA, au point de retrouver un contrat dans la Grande Ligue. Après une expérience mitigée avec Boston, c’est désormais à Philadelphie que Chonchon va tenter de briller. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Daryl Morey est déjà fan de son nouveau joueur.

Cette saison, ils seront 14 Français à tenter de hisser bien haut le drapeau tricolore dans la plus grande ligue de basketball au monde. Parmi eux, un garçon revanchard après une première expérience en NBA qui l’a laissé sur sa faim. Son nom : Guerschon Yabusele, aka l’homme qui a mis LeBron James sur la photo.

Cinq ans après quitté la Grande Ligue par la petite porte, Chonchon est de retour pour la défoncer à grands coups d’épaule. Cette fois, c’est avec des Sixers plus ambitieux que jamais que le Dancing Bear va essayer de faire son trou. Et pour cela, l’intérieur français peut compter sur un soutien de taille, celui de Daryl Morey, le président de la franchise de Pennsylvanie.

Dans une interview accordée à Maxime Aubin du journal L’Équipe, Morey est revenu sur l’arrivée de Yabusele cet été, et sur son futur rôle chez les Sixers. Avec l’acquisition de Paul George et le niveau affiché par Joel Embiid lorsqu’il est sur ses deux jambes, Philly a tout pour réaliser une belle saison, en tout cas sur le papier. Et c’est dans ce contexte que Guerschon pourrait briller. Il est aujourd’hui un bien meilleur joueur que lors de son premier passage en NBA, et la concurrence à son poste n’est pas la plus ardue. Selon Daryl Morey, Chonchon devrait jouer, car les Sixers ont besoin de ses qualités.

“On aura besoin de ses qualités au rebond, de sa ténacité et de sa taille. Ça peut ressembler à ce que les gens appellent les postes 4 et 5. Mais il sera aussi amené à monter au périmètre pour défendre sur les ailiers les plus grands. C’est aussi grâce à ça qu’il gagnera du temps de jeu.” – Daryl Morey via L’Équipe

Du hustle, du rebond et même quelques gros tirs, voilà les ingrédients que Guerschon Yabusele va devoir mélanger s’il veut trouver sa place chez les Sixers. A priori pas de souci, puisque c’est quand même ce qui a fait la recette de son succès en Europe ces dernières années. Justement, ce sont ses performances sur le Vieux Continent qui ont poussé Philly à tenter le coup. Daryl Morey le reconnaît, voilà maintenant deux ans que les Sixers scrutaient notre Yabu national.

“Ça faisait deux années de suite qu’on parlait avec son agent et on connaissait la volonté de Guerschon de revenir en NBA. C’était malheureusement dur pour lui de sortir de son contrat avec le Real Madrid. Ça a pu évoluer cette année car il ne lui restait qu’un an, et aussi grâce à la très bonne relation qu’il a avec le club.”

Pour l’anecdote, Yabusele a dû débourser 1,8 million d’euros de sa poche pour être libéré de sa dernière année de contrat par le Real. Conséquence de ses bonnes relations avec les Merengue, le club lui a accordé quelques facilités de paiement. Un joli geste, qui devrait permettre à Yabu d’appréhender plus sereinement sa deuxième aventure en NBA. Pour le moment, Chonchon a montré de belles choses en pré-saison.

Avec les absences de Paul George et Joel Embiid, blessés pour le début de saison, le Dancing Bear pourrait avoir une grosse opportunité de se montrer dès ce soir face à Milwaukee. Et comme dirait un certain Pascal Dupraz, le couvert il est dressé, il n’y a plus qu’à manger.

Source texte : L’Équipe