Pacôme Dadiet, un rôle plus grand que prévu chez les Knicks ?

Et si l’invité surprise des Knicks en ce début de saison s’appelait Pacôme Dadiet ? Quasiment pas utilisé en pré-saison, le Français a finalement su saisir les chances offertes par Tom Thibodeau en fin de préparation. De quoi impressionner son coach, au point que celui-ci lui a offert 13 minutes en Opening Night contre Boston la nuit dernière. Peut-être un aperçu des choses à venir.

Si l’histoire entre Pacôme Dadiet et les Knicks n’avait pas forcément démarré du meilleur pied, force est de constater que les choses ont depuis bien changé. Jamais apparu sur le parquet durant les trois premiers matchs de pré-saison joués par New York, le P a tout cassé quand Tom Thibodeau lui a donné sa chance. Seize puntos lors de sa première sortie face à Charlotte, puis dix quelques jours plus tard contre les Wizards. De quoi postuler à jouer régulièrement, même dans les rotations très limitées de Thibs.

Pour preuve, Pacôme était en tenue hier soir lors de l’Opening Night face à Boston. Si les Knicks se sont fait déchirer, Dadiet, lui, a disputé les premières minutes de sa carrière en NBA. Et pas que dans le garbage time hein. Le 25e choix de la dernière Draft est entré en jeu au début du deuxième quart-temps, alors que le navire new-yorkais n’avait pas encore complètement coulé. L’occasion d’inscrire trois points. Une belle marque de confiance de la part de coach Thibodeau, et une preuve que Pacôme Dadiet pourrait avoir une carte à jouer dans ce début de saison.

Dans la Grosse Pomme, selon l’insider Ian Begley, il se murmure même que le Frenchie a “surpassé les attentes”, et que de vraies responsabilités pourraient lui être offertes. Il faut dire que Dadiet dispose d’indéniables qualités avec son potentiel de 3&D. En plus de cela, il semblerait qu’un vrai spot soit disponible sur les ailes de NYC. Excepté les indéboulonnables Mikal Bridges, Josh Hart et OG Anunoby, Thibodeau ne dispose pas d’une quatrième option vraiment fiable, d’autant que Landry Shamet et T.J. Warren ont été coupés, et que Precious Achiuwa vient de se blesser.

Les étoiles semblent ainsi s’aligner pour Pacôme Dadiet, qui devrait avoir l’occasion de s’illustrer bien plus tôt que prévu. Alors que les lumières des États-Unis se concentrent davantage sur Zaccharie Risacher, Alex Sarr et Tidjane Salaün, Pacôme pourrait lui aussi sortir de l’ombre, et c’est tout le mal qu’on lui souhaite.

