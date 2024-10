Quelques jours après sa magnifique première sous le maillot des Knicks, Pacôme Dadiet était de retour cette nuit avec New York du côté de Washington. S’il n’a pas fait un feu d’artifice comme au dernier match, le jeune français a encore répondu présent et rendu une copie solide.

On s’en doutait fortement, Pacôme Dadiet n’allait pas nous claquer des quarts-temps de fou furieux à chaque match. Pour autant, il y a pas mal de positif à tirer de ce second match au sein du groupe de Tom Thibodeau. Entré en jeu en second quart-temps, l’ailier français n’a pas tardé à se montrer décisif avec une coupe pour attaquer le cercle sur un caviar de Jalen Brunson avant de sanctionner à 3-points. Son passage a coïncidé avec une bonne période des Knicks, jusque-là très bousculés par de vaillants Wizards.

I’m really enjoying how advanced Pacome Dadiet is beyond his experience moving off the ball. What a pass from Jalen Brunson too.pic.twitter.com/T8E7WUivBy

Dadiet a ensuite profité de la mise au repos des titulaires sur la fin de match pour emmagasiner des minutes et booster ses stats. Il inscrira 5 autres points dans le money time, encore une fois avec une bonne coupe pour attaquer le cercle et un autre tir primé grand ouvert. Le shoot de Dadiet est prêt, il l’a prouvé avec 4/7 au shoot et 2/3 à longue distance. Avec des joueurs pour attirer l’attention des défenseurs autour de lui, il peut être cette menace laissée un peu trop libre et qui fait mal. On espère que Tom Thibodeau l’aura bien noté. Défensivement, il y a encore du boulot, mais avec les coéquipiers qu’il a, il devrait vite se mettre à jour.

This is really fun. We’ve used the word “manipulation” regarding Tyler Kolek all preseason. Look at how he manipulates the off-ball man here. Pacome Dadiet benefits with an open 3 and splashes it.pic.twitter.com/eG1bsi5LqM

En deux sorties, Pacôme Dadiet a en tout cas marqué des points, au propre comme au figuré. La blessure récente de Landry Shamet pourrait lui faciliter l’accès à des minutes dans la rotation pour la reprise de la saison. Et si on tenait une belle surprise française du côté de New York cette saison ?