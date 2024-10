Trophée Alain Gilles : Gabby Williams récompensée !

Comme tous les ans, le meilleur basketteur français de l’année – ou basketteuse – est récompensé(e) par le Trophée Alain Gilles. Celui-ci revient dans les mains de Gabby Williams pour ses accomplissements réalisés en 2024.

Gabby Williams avait quitté la grande scène des Jeux Olympiques avec les larmes aux yeux, et ces mots qui font toujours aussi mal : “C’est un deux”. Mais ce qu’elle ne savait pas encore au moment de la défaite cruelle face à Team USA en finale des JO, c’est que sa performance héroïque se traduira quelques mois plus tard par le Trophée Alain Gilles.

Gabby a effectivement remporté cette très belle récompense, succédant ainsi à Victor Wembanyama (vainqueur en 2023).

Gabby Williams remporte le Trophée Alain Gilles 2024 🏆

Médaillée d'argent aux Jeux Olympiques en étant la meilleure joueuse des Bleues et meilleure défenseure du tournoi, elle devance Guerschon Yabusele, Mathias Lessort et Victor Wembanyama 🙌

👉 https://t.co/2y1HDRH1mq pic.twitter.com/JTgWd10Ibu

— Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) October 18, 2024

Bon, pas sûr que cela suffise à combler la déception de l’été dernier, mais c’est un trophée de plus pour celle qui a non seulement décroché la médaille d’argent aux Jeux Olympiques, mais qui a aussi été élue meilleure défenseuse des JO tout en étant nommée dans la meilleure équipe de la compétition.

C’est donc une récompensée méritée pour Gabby et ce malgré une année compliquée en club, marquée notamment par des pépins physiques et le décès de son père en mars dernier. Depuis les JO, Williams a su rebondir en WNBA (au Seattle Storm) et porte désormais avec brio les couleurs du Fenerbahçe.

Une joueuse hors-norme, une distinction méritée 🏆

Félicitations à Gabby Williams, vainqueure du Trophée Alain Gilles 2024 😮‍💨 pic.twitter.com/pW84jWCzk5

— Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) October 18, 2024

Les mots de Gabby Williams après avoir remporté le Trophée Alain Gilles 🫶 pic.twitter.com/rhsuBn3xr4

— Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) October 18, 2024

Gabby Williams inscrit donc son nom à un palmarès composé de certains des plus grands joueurs de l’histoire du basket français. Le Trophée Alain Gilles existe depuis 2015.

Gabby Williams et les vainqueurs du Trophée Alain Gilles

2015 : Nando de Colo

2016 : Nando de Colo

2017 : Céline Dumerc

2018 : Fabien Causeur

2019 : Rudy Gobert

2020 : personne (COVID)

2021 : Nicolas Batum

2022 : Laëtitia Guapo

2023 : Victor Wembanyama

2024 : Gabby Williams

En parlant de Gabby Williams, il y a moyen qu’elle se trouve dans le nouveau livre de TrashTalk Spécial Équipe de France (émoji yeux). Alors si vous n’avez pas encore préco le grand bouquin bleu, on ne peut que vous conseiller de foncer tête baissée.

🇫🇷 L’ÉQUIPE DE FRANCE DE BASKETBALL (SELON TRASHTALK) !! 🇫🇷

LE NOUVEAU LIVRE XXL MAISON !!

100% TRASHTALK

100% TRICOLORE ! 🥹❤️🤩

🏀 + DE 100 ANS D’ANECDOTES !

🏀 + DE 200 PHOTOS INÉDITES !

🏀 + DE 300 HISTOIRES !

🏀 + DE 2 ANS DE TAF !

➡️ DISPO ICI : https://t.co/LiulLkhO3v pic.twitter.com/tBpptp95PO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 9, 2024