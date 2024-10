Nous y voici, la dernière soirée de pré-saison NBA. 7 affiches au programme avant de tirer le rideau sur cette série de matchs amicaux et de se tourner vers la saison régulière.

Le programme de la nuit :

Washington Wizards – New York Knicks à 1h

Orlando Magic – Philadelphia 76ers à 1h

Brooklyn Nets – Toronto Raptors à 1h30

Memphis Grizzlies – Miami Heat à 2h

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers à 2h

Portland Trail Blazers – Utah Jazz à 4h

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers à 4h30

Un duel 100% made in France en ouverture

Alors ça, c’est ce qu’on aimerait vous dire et même vous affirmer, mais avec la reprise qui approche, il n’est vraiment pas certain de voir Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr en tenue afin d’éviter un maximum les ennuis physiques.

Par contre, Pacôme Dadiet devrait avoir du temps de jeu et après avoir pris feu avec 16 points en un quart-temps mardi dernier, Tom Thibodeau pourrait bien offrir quelques minutes de temps de jeu au Français.

Pour les plus curieux, rendez-vous à 1h du matin.

Le retour de Ja Morant

Les fans de Ja Morant n’ont pas eu grand-chose à manger durant la pré-saison. Touché à la cheville alors qu’il reste sur une année presque blanche pour les raisons qu’on connaît, il devient compliqué d’apercevoir le virevoltant meneur sur un parquet NBA.

Mais bonne nouvelle : Ja devrait être de retour pour cet ultime match de pré-saison face au Heat. Deuxième bonne nouvelle, il devrait même être accompagné de Marcus Smart. Les Grizzlies devraient ainsi avoir l’intégralité de leur backcourt frais et dispo pour la reprise.

En parlant de meneur blessé, il se murmure aussi qu’un certain Lonzo Ball pourrait être en tenue pour défier les Cavaliers à 2h du matin.

DALTON KNECHT !!!!!!!!!

Dalton Knecht rejoue au basket ce soir. On répète : DALTON KNECHT REJOUE AU BASKETBALL CE SOIR. Après un incroyable coup de chaud face aux Suns pas plus tard que la nuit dernière avec 35 points, voilà que le rookie compte bien remettre le couvert face à Golden State.

Au moment où ces lignes sont écrites, Stephen Curry devrait être en tenue, Brandin Podziemski n’est pas encore certain d’être là. Côté Lakers, LeBron James et Anthony Davis ne devraient pas jouer.

De toute façon, envoyez qui vous voulez, nous on veut voir Dalton Knecht. Un ultime coup de chaud du rookie des Lakers permettrait de boucler cette pré-saison NBA en beauté !