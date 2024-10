Touché à la cheville lors du dernier match de pré-saison hier contre Atlanta, Jalen Williams a dû quitter ses copains et l’inquiétude était logiquement de mise à Oklahoma City. Mais les dernières nouvelles sont rassurantes.

C’est Tim MacMahon d’ESPN qui a soulagé les fans du Thunder ce vendredi. L’update sur l’état de santé de Jalen Williams était forcément attendue, elle vient de tomber : son entorse à la cheville est “sans gravité”.

On peut souffler un coup dans l’Oklahoma !

The left ankle sprain suffered by Oklahoma City’s Jalen Williams is “not severe,” sources told ESPN.

Good news for one of the Thunder’s rising stars. https://t.co/E2op4PJmlx

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) October 18, 2024

Pour rappel, Williams s’est blessé à la cheville gauche en retombant sur le pied de Mouhamed Gueye (voir vidéo juste en dessous). Elle a bien bien tourné mais visiblement ça a l’air d’aller.

Reste à voir si cette nouvelle rassurante sera accompagnée de la présence de Jalen Williams pour l’Opening Night dans un peu moins d’une semaine. Aucune info n’a pour l’instant filtré sur sa disponibilité. Le Thunder jouera son premier match de la saison le 24 octobre à Denver, un match où Oklahoma City risque d’avoir besoin de J-Dub pour démarrer sa campagne sur une victoire.

__________

Source texte : ESPN / Tim MacMahon

Jalen Williams was in pain after coming down on his ankle.

JDub walked to the locker room.pic.twitter.com/T4XaYCYGtK

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) October 18, 2024

Pour aller plus loin :