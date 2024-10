Demain matin commence le Masters de Macau en Basket 3×3, DeMarcus Cousins et son équipe de Wuxi disputeront la compétition tout comme 3×3 Paris. Un événement important pour le club de la capitale française qui essaie de se qualifier pour le Masters final de fin de saison !

DeMarcus Cousins a fait une forte impression pour son premier événement en basket 3×3. Le pivot domine déjà en attaque bien qu’il a encore des progrès à faire lorsque son équipe n’est pas en possession de la balle. Demain, l’ancien joueur des Kings démarre sa deuxième compétition avec Wuxi et sera rapidement opposé à Riffa, la troisième meilleure équipe de la saison !

Horaires des matchs de poules de Wuxi :

9h40 vs Riffa

14h vs Princeton

Les quarts de finale et la suite de la compétition auront lieu dimanche.

Paris est dans une autre poule et s’apprête à vivre un événement déterminant pour la suite de la saison. À la fin d’une année de basket 3×3, un Masters entre les 12 meilleures équipes est organisé. Une sorte de récompense pour les joueurs ayant performé et donc une compétition très relevée à laquelle c’est un honneur de participer, compétition que l’Équipe de France féminine a remporté cette saison, au passage. Franck Seguela et ses coéquipiers sont 9e de la course pour le moment et une belle performance à Macau les mettraient dans une excellente posture.

Horaires des matchs de poules de Paris :

10h05 vs une équipe qualifiée

11h55 vs Ulaanbaatar

Désormais, notre seul rêve du week-end c’est un affrontement entre Jules Rambaut et DeMarcus Cousins dans un match à élimination directe. Juste pour l’expérience, et juste pour voir, évidemment, DMC prendre le tarif.