Ousmane Dieng, opportunité en or dans l’hécatombe du Thunder ?

Le Thunder n’est pas épargné par les blessures alors que la saison n’a même pas encore débuté. Pour pallier cette hécatombe, un joueur pourrait se faire sa place, à savoir Ousmane Dieng. Le jeune Français a écumé la G League et pourrait bénéficier de cette situation pour surfer sur la vague de la Grande Ligue.

L’heure du plongeon dans le grand bain

Ousmane Dieng est censé être un projet long terme pour le Thunder. Sauf que les récents événements – à savoir les blessures d’Isaiah Hartenstein et de Jalen Williams – risquent de contraindre OKC à accélérer le processus. Aux deux noms évoqués s’ajoutent les absences de Jaylin Williams et de Kenrich Williams. Il ne fait vraiment pas bon de s’appeler Williams dans l’Oklahoma.

En partant de ce postulat et en se penchant sur l’effectif du Thunder, on a rapidement fait le tour des options disponibles avant d’arriver au nom d’Ousmane Dieng. Et bien figurez-vous qu’il n’y en a pas tant que ça au vu des nombreux blessés sur le frontcourt.

Résultat, Mark Daigneault va peut-être devoir lancer le Français dans la cour des grands et il pourrait même déjà avoir trouvé un moyen de l’utiliser. Lors du match de pré-saison face aux Hawks hier soir, Ous’ a été utilisé en tant que pivot dans un cinq orienté small ball, en compagnie de Shai Gilgeous-Alexander, Alex Caruso, Luguentz Dort et Cason Wallace. Doit-on y voir ici la future utilisation du Frenchy pour les premiers matchs de saison régulière ? C’est une éventualité à ne pas exclure.

Du haut de ses 2m06, le MVP des Finales 2024 de G League ne fait pas office de tour de contrôle, mais il offre des alternatives intéressantes notamment au niveau du spacing. Si Dieng ne tire qu’à 30% derrière l’arc, ce chiffre ne fait qu’augmenter saison après saison. Preuve que le natif de Villeneuve-sur-Lot est un diamant en train d’être poli.

Une pré-saison encourageante

Les Français ont beaucoup brillé en pré-saison et Ousmane Dieng n’a pas fait exception avec deux sorties remarquées à son actif. La première fut contre les New Zealand Breakers. Un match assez particulier contre une équipe hors NBA et où les cadres d’OKC avaient été mis au repos. De fait, ce n’est pas l’adversité présente habituellement dans la Grande Ligue, mais cela n’a pas empêché l’homonyme de Dembélé de s’exprimer dans un rôle similaire à celui qu’il avait en G League.

La preuve au niveau des statistiques sur ce match. Le Français a frôlé le triple-double avec 20 points, 10 rebonds et 8 passes à 3/7 depuis le parking. Cerise sur le gâteau ? Ous’ a apporté deux contres, histoire de montrer à tout le monde qu’il avait une belle polyvalence et qu’il pouvait être un véritable couteau-suisse. Une performance qui s’inscrit dans la continuité de ce qu’il avait pu produire dans la Ligue de Développement où il tournait à 17,3 points, 7,7 rebonds et 5,3 passes de moyenne (numéro 1 de son équipe dans ce domaine).

La seconde rencontre, c’est ce match face aux Hawks évoqué plus tôt où il a dû dépanner sur un poste qui n’est pas le sien pour combler les absences d’Isaiah Hartenstein, Jaylin Williams et Cie. Face à une équipe NBA cette fois-ci, et avec la présence des cadres, Ousmane Dieng s’est tout de même illustré avec 15 points (à 2/5 de loin notamment), 8 rebonds et 2 passes, en 25 minutes.

S’il est difficile de tirer des conclusions sur un match de pré-saison, le Français semble montrer une réelle évolution dans son tir extérieur. À confirmer sur un échantillon plus important. Ensuite, c’est lors de cette rencontre qu’il a été essayé dans le nouveau small ball de Mark Daigneault. Une situation dans laquelle il pourrait souvent se retrouver pour pallier les absences côté Thunder.

𝐕𝐨𝐢𝐥𝐚̀ 𝐜𝐞 𝐪𝐮’𝐢𝐥 𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐥 𝐚 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐝𝐞 𝐣𝐞𝐮 😌

Ousmane Dieng montre de belles choses en présaison avec le Thunder ✨ pic.twitter.com/Y9HaDK7h2Z

— GOATOGUY (@goatoguy) October 18, 2024

Une situation bénéfique pour Ousmane Dieng ?

Depuis deux ans, Ousmane Dieng attend sa chance et voici peut-être qu’elle toque à sa porte. Sam Presti, le General Manager du Thunder, avait déjà montré sa satisfaction envers le jeune Français lors de sa conférence de presse après l’élimination d’OKC en Playoffs :

“Je pense que les derniers mois ont été importants pour lui. Nous avons modifié son programme de l’été et nous l’avons rappelé plus tôt parce que nous pensions qu’il pourrait jouer avec la France, mais je suis très satisfait de la manière dont il a terminé la saison.” – Sam Presti

En fin de saison dernière, Dieng – 21 printemps au compteur – avait été rappelé par le Thunder pour les Playoffs. S’il n’a fait que quatre apparitions pour un temps de jeu vraiment minime, ce passage lui a permis de prendre de l’expérience avec un groupe qui découvrait qu’il était possible de jouer au basket au mois de mai.

Si le diamant confirme les attentes placées en lui et saisit les opportunités qu’il aura, il peut se faire une place dans la rotation du Thunder et offrir davantage de profondeur à un effectif déjà terrifiant, sur le papier. La polyvalence d’Ousmane Dieng peut lui permettre de dépanner sur les postes 3 et 4 voire même le poste 5 s’il prend l’envie à Mark Daigneault de jouer small ball, comme ce fut le cas contre les Hawks.

Vous l’avez compris, Ousmane Dieng doit confirmer dès maintenant et il n’est pas impossible de le revoir en tenue dès le 24 octobre, pour le début de saison du Thunder face aux Nuggets.