Preview des Denver Nuggets – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? Les Denver Nuggets, en quête d’un deuxième titre dans l’ère Nikola Jokic. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de l’équipe des chercheurs d’or !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Champions en titre, les Nuggets se lancent à l’abordage de la saison 2023-24 en quête de back-to-back. Avec un effectif riche, complet et complémentaire, Denver roule sur la saison régulière (57 victoires) et signe son meilleur bilan comptable depuis plus de dix saisons. Alors que Nikola Jokic repousse les limites de l’exceptionnel et empoche un troisième trophée MVP en quatre saisons, le groupe parvient à surmonter les blessures de Jamal Murray – 23 matchs manqués – pour rester dans les hautes sphères de la Conférence Ouest.

Néanmoins, les Nuggets sabotent leur course en tête avec le Thunder et les Wolves en perdant l’avant-dernier match de la saison contre les Spurs (14e). Après avoir disposé des Lakers (4-1), c’est sans l’avantage du terrain que Jokic et ses coéquipiers abordent la série face à Minnesota. D’abord malmenés (0-2), les champions enclenchent la machine et remportent trois matchs consécutifs pour se mettre en position de force. Mais alors que personne ne pensait les voir faiblir, Denver s’effondre au Game 6 puis tombe au Game 7 malgré 69 points du duo Murray-Jokic. Objectif raté.

Le marché de l’été

Ils partent : Kentavious Caldwell-Pope, Reggie Jackson, Justin Holiday, Jay Huff, Colin Gillespie (two-way)

Kentavious Caldwell-Pope, Reggie Jackson, Justin Holiday, Jay Huff, Colin Gillespie (two-way) Ils prolongent : Jamal Murray, le sosie de Jamal Murray, Vlatko Cancar, DeAndre Jordan

Jamal Murray, le sosie de Jamal Murray, Vlatko Cancar, DeAndre Jordan Ils arrivent : Russell Westbrook, DaRon Holmes II, Dario Saric, Andrew Funk, Trey Alexander (two-way), Spencer Jones (two-way), PJ Hall

Si l’effectif des Nuggets est marqué par la continuité depuis de nombreuses saisons, la perte de Kentavious Caldwell-Pope constitue sans aucun doute le plus gros coup dur de l’été. Excellent des deux côtés du terrain et précieux dans l’aventure jusqu’au titre 2023, le vétéran laisse un trou difficile à combler sur les lignes arrières. En dehors de quelques contrats two-way et un Dario Saric pour épaissir la rotation à l’intérieur, Denver n’a pas trouvé de profil 3&D si convoité sur le marché.

C’est à la mène que le départ de Reggie Jackson est compensé par l’arrivée de Russell Westbrook. Dans sa sixième franchise en cinq ans, le MVP 2017 aura la charge de cadrer une second-unit remplie de jeunes pousses. Malheureusement, les bienfaits de DaRon Holmes II (drafté en 22e position) devront attendre un an supplémentaire à cause d’une rupture du tendon d’Achille pour l’ancien de Dayton.

Le roster 2024-25 des Nuggets

Meneurs : Jamal Murray , Russell Westbrook, Jalen Pickett

: , Russell Westbrook, Jalen Pickett Arrières : Christian Braun , Julian Strawther, Trey Alexander (two-way)

: , Julian Strawther, Trey Alexander (two-way) Ailiers : Michael Porter Jr. , Peyton Watson, Hunter Tyson, Spencer Jones (two-way)

: , Peyton Watson, Hunter Tyson, Spencer Jones (two-way) Ailiers-forts : Aaron Gordon , Zeke Nnaji, Vlatko Cancar, PJ Hall (two-way)

: , Zeke Nnaji, Vlatko Cancar, PJ Hall (two-way) Pivots : Nikola Jokic, Dario Saric, DeAndre Jordan, DaRon Holmes II

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Après le départ de Kentavious Caldwell-Pope vers Orlando, Christian Braun sera probablement promu dans le cinq de départ. A ses côtés, la colonne vertébrale du titre 2023 reste inchangée et on ne peut plus compétitive. Il reste que Jamal Murray et Michael Porter Jr. arriveront en octobre avec l’idée d’effacer des mauvais JO pour l’un et la série de Playoffs face à Minnesota pour l’autre. En sortie de banc, Russell Westbrook semble avoir un vrai rôle à jouer en tant que leader de la second unit. Son expérience et sa vitalité ne vont pas faire de mal aux rotations.

Car cette année bien plus qu’auparavant, Denver place sa confiance en ses jeunes. Que ce soit Braun ou Nnaji (23 ans tous les deux) dans le grand bain, un Julian Strawther (22 ans) excellent en Summer League ou l’énergique Peyton Watson (22 ans) déjà remarqué l’an dernier, toutes ces jeunes pousses doivent porter leurs fruits cette saison. Même son de cloche pour Tyson, Pickett voire Alexander, tous plus loin dans la rotation. Dans le cas contraire, la profondeur du roster pourrait jouer des tours à Michael Malone.

Une petite vidéo en passant ?

Nikola Jokic, ne réfléchissez pas.

Avec 52,8 points de moyenne en TTFL l’année dernière, Nikola Jokic est toujours l’une des valeurs les plus sûres de toute la ligue. Ses 25 triple-doubles en attestent, le MVP en titre sait tout faire pour accumuler les bonus, le tout sans même afficher du déchet au tir. Bref, ne réfléchissez pas. A ses côtés, Jamal Murray peut aller chercher des beaux scores mais affiche davantage d’irrégularité, à l’instar d’un Michael Porter Jr. dont le total de points dépend surtout de l’adresse derrière l’arc et du volume de tentatives souvent variable.

Infirmerie : le point sur les blessures

Point noir de l’été niveau infirmerie, le rookie DaRon Holmes II a été victime d’une rupture du tendon d’Achille dans un match de Summer League face aux Clippers. Alors que Denver avait trade-up le soir de la draft pour son profil d’intérieur costaud mais ultra-moderne, son retour est d’ores et déjà programmé à la saison 2025-26. Forcément, la santé de Jamal Murray sera aussi l’un des points clés des prochains mois pour les Nuggets. Épargné par les pépins physiques dans ses Jeux Olympiques ratés avec le Canada, le meneur avait accumulé les petits problèmes (mollet, genou, cheville…) l’an dernier, donnant lieu à une saison régulière plutôt réussie mais hachée.

Quels objectifs cette saison ?

Avec un effectif largement similaire à celui sacré champion en 2023 (à un KCP près), les Nuggets ne visent pas autre chose que le titre cette année. Un Nikola Jokic dans son prime, Jamal Murray en bras-droit et une paire Aaron Gordon – Michael Porter Jr. pour les épauler ? Le quatuor est toujours effrayant des deux côtés du terrain, et capable de terrasser n’importe quelle équipe ou presque. Si de nombreuses blessures ont souvent conduit Malone a changer son cinq, les quatre fantastiques de Denver jouent ensemble depuis la saison 2020-21, une éternité dans la NBA actuelle et ses mouvements incessants.

En saison régulière, les Nuggets devront d’abord prouver que leurs jeunes sont capables de faire des différences avec des rôles plus importants. Il suffirait d’une blessure d’un cadre pour rendre certains postes très juste niveau rotation, et les dirigeants pourraient être tentés d’ouvrir quelques portes à la trade deadline selon les résultats collectifs. Mais si le top 4 est assuré, comme selon l’objectif, aucun doute sur le fait que ce roster restera l’un des épouvantails de la Conférence Ouest. Personne ne veut s’y frotter trop près en Playoffs.

Le pronostic du rédacteur

53 victoires – 29 défaites. Quoi qu’on puisse penser de la perte de Kentavious Caldwell-Pope, les Nuggets ont toujours l’un des meilleurs effectifs de NBA. En témoigne son aventure olympique, Nikola Jokic n’a aucune intention de ralentir la cadence. Pour peu que le trio Christian Braun, Julian Strawther et Peyton Watson franchisse un cap, Denver sera dans les équipes de tête. Même avec un bilan légèrement inférieur à l’an dernier, les champions 2023 ont tout ce qu’il faut pour aller en Playoffs avec l’avantage du terrain, où ils devront prouver qu’ils sont capables d’un nouveau parcours jusqu’en Finales.