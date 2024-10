Salaires des Denver Nuggets – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Denver Nuggets !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Denver Nuggets

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

En perdant Kentavious Caldwell-Pope, les Denver Nuggets se sont forcément affaiblis, mais ils ont pu repasser sous le seuil du Second Apron avec 184 millions de dollars engagés, ce qui leur permet d’éviter de nombreuses limitations.

Le bon côté c’est que tant que Nikola Jokic fera partie de l’effectif, la franchise du Colorado aura une chance de remporter le titre !

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Nikola Jokic

Jamal Murray

Michael Porter Jr

Zeke Nnaji

DaRon Holmes II

Hunter Tyson

Jalen Pickett

Les trois premières options offensives de Denver sont verrouillées, mais pour le moment … c’est à peu près tout. La saison s’annonce très intense pour le management de Denver. Il faut assurer l’avenir à moyen terme de la franchise.

Trois joueurs à surveiller cette saison :