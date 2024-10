La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, on file à la montagne, dans les Rocheuses, pour parler des Denver Nuggets.

Pour retrouver l’intégrale de nos vidéos, c’est juste ici

Après avoir échoué à garder son titre, Denver se lance en opération reconquête. Avec Nikola Jokic, les Nuggets peuvent compter sur l’un des voir le meilleur au monde actuellement mais le reste de l’équipe doit tirer dans la même direction que le Joker pour espérer quelque chose. On surveillera de près l’état de santé d’un Jamal Murray qui a déçu aux JO. Si l’arrivée de Russell Westbrook va offrir une vraie doublure au Canadien et un energizer au banc de Denver, Mike Malone va aussi devoir trouver le moyen de remplacer Kentavious Caldwell-Pope à l’arrière. Pas une mince affaire puisque KCP est l’un des meilleurs role players de NBA. Il va falloir bricoler et espérer un step up des jeunes pour rivaliser avec les meilleures équipes de la Ligue.