Jared McCain avait subi une chute impressionnante sur le dos en marge du match de pré-saison face aux Nets mercredi dernier. Plus de peur que de mal pour le rookie qui éviter une blessure sérieuse.

Jaren McCain était parti à l’hôpital après une chute sur le dos subie alors qu’il était à la lutte pour arracher un rebond. Si les images sont impressionnantes, les examens se veulent rassurants.

Selon Chris Haynes, le tiktokeur le plus connu de la NBA a subi une contusion pulmonaire et évite une blessure plus sérieuse. Les fans des 76ers peuvent pousser un ouf de soulagement.

Sources: Philadelphia first-round pick Jared McCain experienced pulmonary contusions from last night’s fall vs. Brooklyn. He’s been discharged from hospital and is home resting. Will be re-evaluated today for concussion but there’s optimism the rookie avoided a serious injury. pic.twitter.com/2YalkHROEb

Si des examens plus approfondis doivent être entrepris d’ici la fin de la semaine, rien n’indique que McCain pourrait manquer le début de la saison régulière.

Pour l’instant, le mot d’ordre c’est le repos. Jared McCain est donc assigné à résidence le temps de reprendre des forces.

Quoi de mieux pour se remettre en jambes que d’allumer sa ring light puis de poster sur TikTok une des danses dont il a le secret. Il ne faudrait pas prendre trop de retard parce que la concurrence, à savoir Diamant Blazi, arrive fort. Ah et pour ceux qui ont un peu de mal à suivre, on ne parle plus de basket ici, mais de la course aux abonnés sur les réseaux sociaux.

Source texte : Chris Haynes