Et si le Thunder récupérait… Cooper Flagg à la Draft 2025 ?

On l’a appris hier soir : Kawhi Leonard va rater le début de saison à cause de son maudit genou. Une mauvaise nouvelle pour des Clippers qui ont déjà vu Paul George partir cet l’été. Il existe donc un scénario dans lequel Los Angeles connaît une campagne 2024-25 très compliquée, ce qui ferait clairement les affaires du Thunder. Si toutes les planètes s’alignent, Oklahoma City peut carrément récupérer… Cooper Flagg à la Draft 2025.

Plus on avance, plus l’énorme transfert de Paul George du Thunder vers les Clippers en 2019 penche en faveur d’Oklahoma City.

Pour rappel, cet été-là, Los Angeles a lâché un jeune Shai Gilgeous-Alexander, cinq choix de premier tour de draft (!) et deux pick swaps de premier tour pour récupérer PG, et par la même occasion convaincre Kawhi Leonard de signer dans la Cité des Anges. Un blockbuster trade qui avait provoqué un véritable tremblement de terre sur la planète NBA, et qui avait tout de suite fait des Clippers un candidat au titre.

Cinq ans plus tard, les Clips n’ont absolument rien gagné (juste une première participation en Finales de Conférence Ouest) et Steve Ballmer, le propriétaire de la franchise, vient d’ouvrir les portes de sa toute nouvelle salle sans Kawhi ni Paul George. Le manager d’OKC – Sam Presti – a lui plus que jamais le sourire aux lèvres.

OKC could add to its young core again 👀 pic.twitter.com/DUKGSpn7u6

October 18, 2024

Dans le fameux trade de 2019 impliquant cinq choix de premier tour de draft et deux pick swaps, il y a celui de la Draft 2025. Le Thunder a en effet la possibilité d’échanger son choix du premier tour avec celui des Clippers. En d’autres termes, si Los Angeles possède un pick dans la Loterie de la Draft 2025 après avoir réalisé une mauvaise saison, Oklahoma City peut l’obtenir, surtout qu’il n’y a aucune protection dessus.

Au vu des problèmes de blessures de Kawhi Leonard, le départ de Paul George, et un James Harden qui ne rajeunit pas, il est tout à fait possible que les Clippers galèrent cette saison. Certes l’effectif est assez profond, certes Tyronn Lue est un très bon coach, mais la concurrence est telle dans la Conférence Ouest qu’on n’a pas trop de mal à imaginer Los Angeles rater les Playoffs et même le play-in. Cela serait synonyme de Loterie, et donc d’un pick de draft plus ou moins élevé pour le Thunder.

Current Clippers season wins odds are set at 35.5.

That total would be 9th lowest in the league. Only above Blazers and Jazz in the West.

Those results would give OKC a 96.9% chance for a Top 10 pick, 20.3% for a Top 4 pick and 4.5% of Cooper Flagg.

Harden has never missed the…

October 17, 2024

La Draft NBA 2025 est considérée comme l’une des plus fortes de ces dernières années. En effet, plusieurs prospects font déjà saliver les scouts : Ace Bailey, Dylan Harper, VJ Edgecombe, notre Nolan Traoré national, mais surtout Cooper Flagg. Ce dernier est globalement perçu comme le favori pour être appelé en numéro 1 par le commissionnaire Adam Silver en juin prochain.

Si vous avez bien suivi, il existe donc un scénario dans lequel le Oklahoma City Thunder – meilleure équipe de l’Ouest au bilan l’an passé – récupère Cooper Flagg pour l’ajouter à Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren et Cie. De quoi mettre le reste de la NBA en PLS.

Le scénario rêvé pour le Thunder (et cauchemar pour les Clippers)

Avec les galères de blessure de Kawhi Leonard et le départ de Paul George, les Clippers ratent les Playoffs et même le play-in tournament cette année ;

Les Clippers sont ainsi à la Loterie mais leur pick appartient au Thunder (trade de Paul George en 2019) ;

Oklahoma City – grâce aux Clippers – remporte la Loterie de la Draft NBA 2025 ;

Le Thunder sélectionne Cooper Flagg pour l’ajouter à SGA, Jalen Williams et Chet Holmgren ;

La NBA est en PLS.

Alors évidemment, tout ça est encore bien loin et il faudra un vrai alignement de planètes pour en arriver jusque-là. Néanmoins, le fait que ce scénario soit du domaine du possible est déjà une dinguerie en soi. Et puis, dans une Loterie NBA plus indécise que jamais depuis le nouveau système mis en place en 2019, tout semble pouvoir arriver. Pour rappel, il y a quelques semaines, ce sont les Atlanta Hawks qui ont décroché le premier choix de la Draft 2024 alors qu’ils avaient terminé 10e de l’Est avec 36 victoires pour 46 défaites.

On dit ça on dit rien…

Mr.Flagg pack your bags to OKC https://t.co/00P8OKT3H1 pic.twitter.com/4JuPgnkYG6

October 17, 2024