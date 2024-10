Absent pour le début de la saison 2024-25 à cause d’une inflammation du genou hyper capricieuse, Kawhi Leonard semble s’éloigner de plus en plus de son prime. Son prime, justement, c’était en 2019 quand il a porté les Toronto Raptors vers le premier et unique titre de leur histoire. Instant nostalgie.

L’année 2019 sera – pour toujours – associée au nom de Kawhi Leonard en NBA. Même si The Klaw n’a terminé qu’une seule saison depuis à cause de ses multiples blessures, c’est quelque chose qu’on ne pourra jamais, jamais lui enlever.

Cette année-là, Kawhi Leonard a emmené les Raptors au sommet lors de sa seule saison à Toronto, lui qui était arrivé au Canada à l’été 2018 avant de repartir vers les Clippers une année plus tard. Les Dinos restaient sur plusieurs échecs en Playoffs (aka le traumatisme “LeBronto”), et puis Kawhi est arrivé pour réaliser une campagne de Playoffs absolument légendaire en 2019.

30,5 points de moyenne, 9,1 rebonds, 3,9 passes, 1,7 steal, 0,7 contre, le tout à 49% au tir dont 38% à 3-points et plus de 88% aux lancers-francs.

Les chiffres font tourner la tête. Mais encore plus que les chiffres, on avait surtout l’impression que rien n’y personne ne pouvait arrêter Kawhi dans sa quête du Larry O’Brien Trophy. Ni les Sixers de Joel Embiid, Jimmy Butler et Ben Simmons, qui ont pris un buzzer-beater all-time sur la tronche lors du Game 7 de la série. Ni les Bucks du MVP Giannis Antetokounmpo, pourtant vainqueurs de 60 matchs cette saison-là mais qui sont tombés sur un os. Ni la dynastie Warriors, certes décimée par les blessures mais incapable de trouver la solution pour ralentir Kawhi, logiquement nommé MVP des Finales.

Kawhi 2019, c’était l’homme qui pouvait regarder LeBron James droit dans les yeux. C’était le meilleur two-way player de toute la NBA. C’était le joueur qui faisait flipper tout le monde sans même devoir dire le moindre mot.

Oui, Kawhi, c’était tout ça.

On ne le reverra probablement jamais à un tel niveau au vu de ses galères continuelles au genou. Mais surtout, on n’oubliera jamais les sommets qu’il a atteints durant cette glorieuse année 2019.

