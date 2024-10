Elles ne lâchent rien ! Dos au mur et menées 2-1, les filles du Minnesota Lynx ont arraché une victoire étriquée face au Liberty ce vendredi soir. Les deux équipes retournent désormais à New York pour l’ultime match, celui qui décidera de la championne WNBA 2024 !

Si vous êtes en manque de suspense, on vous recommande ces Finales WNBA 2024 ! Sur les quatre, on en a déjà eu trois qui se sont finies sur une action décisive pour décider du vainqueur. Ce Game 4 en fait partie. Contrairement à la plupart des matchs de la série qui ont donné lieu à des remontées au score, ce match a été serré de bout en bout, aucune équipe ne voulant lâcher prise.

Pour New York, c’est Jonquel Jones qui a mené la charge avec 21 points (meilleure marqueuse du match), alors que Breanna Stewart et Sabrina Ionescu étaient dans un soir sans au scoring. Heureusement les lieutenants Fiebich et Hamilton étaient là pour apporter leurs contributions. En face, le trio McBride – Collier – Williams a porté le Lynx en première mi-temps avant que Alanna Smith et Bridget Carleton ne montent d’un cran au retour des vestiaires.

C’est cette même Bridget Carleton qui va être décisive en fin de match en allant arracher un rebond offensif capital sur la dernière possession du Lynx. Envoyé sur la ligne, elle n’a pas tremblé pour donner deux longueurs d’avance à Minnesota. Quelques minutes auparavant, elle avait aussi envoyé un missile dans le corner pour donner de l’air à son équipe. La Canadienne a su être clutch ce soir.

What a monster rebound by Bridget Carleton omg pic.twitter.com/JaFyPh3dUf

— Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) October 19, 2024

Avec 2 secondes à jouer, New York a tenté le tout pour le tout avec Sabrina Ionescu mais l’héroïne du Game 3 n’a cette fois pas su faire taire le Target Center, qui pouvait jubiler face à la courte victoire de ses joueuses. Le Liberty aura des regrets après ce match, surtout que sur l’avant dernière possession, New York avait raté trois shoots coup sur coup pour prendre la tête…

NY LIBERTY MISSED A POTENTIAL GAME-WINNER 😱

FOR ALL THE MARBLES. SUNDAY NIGHT 🏆 pic.twitter.com/Uw5ndPvHb1

— SportsCenter (@SportsCenter) October 19, 2024

Ces finales WNBA se jouent au meilleur des 5 matchs, c’est donc la dernière manche qui nous attend désormais, du côté du Barclays Center, l’équivalent d’un Game 7 chez les hommes. Un seul match pour déterminer le nom du nouveau champion. C’est seulement le 8ème match décisif dans l’histoire des Finales WNBA. 5 des équipes qui ont reçu au dernier match ont gagné le titre pour 2 victoires des visiteuses. Avantage pour le Liberty donc, même si on sait que tout peut se passer dans un match, surtout vu le scénario de ces Finales 2024.

LYNX FORCE A GAME 5 IN THE WNBA FINALS 🔥

WINNER TAKES IT ALL SUNDAY ON ESPN 🏆 pic.twitter.com/RtQ6wjJeV0

— ESPN (@espn) October 19, 2024