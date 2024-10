Choisi en 7ème choix de la dernière Draft NBA, Donovan Clingan commence à nous montrer pourquoi les Blazers ont misé sur lui. Le pivot a sorti un très gros match face à Utah cette nuit. La raquette de Portland s’est trouvé un nouveau client de choix.

En civil cette nuit, Deandre Ayton doit commencer à se dire qu’il n’a pas trop le droit à l’erreur cette saison. Son remplaçant semble tout trouvé avec Donovan Clingan. L’ancien de UConn montre soir près soir ses qualités. On les précise ici : une grosse protection de cercle, de vraies dispositions au rebond, de bonnes mains et visiblement une tête bien faite au moment de prendre des décisions dans le feu de l’action et notamment offrir quelques caviars à ses coéquipiers.

Donovan Clingan with 14 & 20 tonight for the Blazers along with 4 assists and 4 blocks #RipCity

Cling Kong is going to be a heck of a talent that could blossom into one of the top two-way centers down the road given size & potential

pic.twitter.com/bKCnCQQpCe

— Tyler Rucker (@tyler_rucker) October 19, 2024

Cette nuit, c’est le Jazz qui a morflé face au géant de Portland. En seulement 24 minutes, Clingan a cumulé 14 points mais aussi (et surtout) 20 rebonds, 4 passes et 4 contres ! Une ligne de stats XXL qui ne résume pas à elle-seule le match du jeunot mais son impact a été impressionnant, en particulier dans l’aspect défensif. Avec Donovan Clingan, les Blazers peuvent compter sur un vrai gardien du temple dans leur raquette, un profil bien trop rare depuis quelques années dans l’Oregon. Alors certes il ne s’agit que du Jazz en face, et même une triste version de celui-ci mais s’il confirme durant la régulière ses belles dispositions, Clingan aura un solide dossier pour se mêler à la course pour le Rookie de l’année.