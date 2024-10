Guerschon Yabusele a “appris” en Europe pour revenir plus fort en NBA

Guerschon Yabusele a fait ses premiers pas sous les couleurs des 76ers. Un retour en NBA qui n’aurait pas été possible sans les piges du Français en Europe.

Le premier passage en NBA de Guerschon Yabusele après sa Draft en 2016 n’a pas été une grande réussite. Il a peu joué avec les Celtics et Boston ne l’a pas retenu, mais le Français est un battant.

Pour The Athletic, “Yabu” est revenu sur tout le chemin qu’il a traversé entre son arrivée à l’ASVEL et son retour en NBA.

“Ce fut dur de quitter la NBA parce que c’était un de mes rêves de jouer là-bas. Ça m’a pris du temps d’apprendre de cette expérience et d’en tirer quelque chose de bien.” – Guerschon Yabusele

Après un rapide passage en Chine, notre “Dancing Bear” national est passé par l’ASVEL où il s’est vraiment fait remarquer au point d’attirer le Real Madrid. Le club espagnol a fait une offre impossible à refuser pour l’intérieur et le voici débarqué dans la capitale ibérique.

Au Real, Guerschon explose véritablement et parvient à s’imposer comme un pilier du club. C’est à la Casa Blanca que Yabu perfectionne ses gammes. Il devient un meilleur tireur extérieur et un meilleur défenseur. Des qualités recherchées par les Celtics que le Français aura mis du temps à acquérir. Ce passage chez nos voisins pyrénéens permet à “Guersch'” de mûrir et de polir ses armes. Des atouts importants dans le sacre de 2023 en Euroleague.

Grâce au club espagnol, Yabusele redevient un nom à suivre pour tous les amateurs de basket. Le Frenchy n’était plus en NBA, mais il était dans la meilleure équipe d’Europe. Aucun autre club ne pouvait lui offrir une telle exposition médiatique. Yabu était au meilleur endroit pour concrétiser son rêve de retour dans la Grande Ligue.

“Je remercie le Real Madrid parce qu’ils ont joué un vrai rôle dans mon retour en NBA. Nous avons gagné tellement de trophées et joué tellement de finales, j’ai appris tous les jours à être meilleur.” – Guerschon Yabusele

Si le Real a remis la lumière sur The Bear, c’est la France et les Jeux Olympiques qui l’ont fait exploser aux yeux du monde entier. Au fil des années et à la force de son travail, l’intérieur s’est fait une place de plus en plus importante dans la rotation de Vincent Collet à tel point qu’il s’est imposé comme un joueur indispensable.

Yabu est parvenu à arracher la place de titulaire des Bleus aux Jeux olympiques 2024 au sein d’une équipe qui a sorti successivement l’Allemagne et le Canada. Le tout symbolisé par cet incroyable poster sur LeBron James en finale.

L’une des plus grandes actions du tournoi, mais surtout le plus gros projecteur braqué sur le visage de Guerschon. Le néo-76ers a profité du moment et capitalisé dessus avec un tweet déclarant qu’il était prêt à une seconde chance en NBA.

Cette chance n’a pas mis 1 000 ans avant d’arriver, mais seulement deux semaines. Philadelphie voulait le Français et comptait dessus. En acceptant cette offre, Guerschon savait qu’il allait revenir pour avoir un vrai rôle et pas simplement cirer le banc. Par ailleurs, Yabusele ne veut pas se contenter de ce retour, il veut aller plus loin et réellement se faire sa place, à long terme, dans la Grande Ligue.

Aux 76ers, Guersch’ peut s’imposer dans le frontcourt grâce à sa polyvalence. Yabu peut tirer à 3-points, driver et attaquer le cercle, mais surtout apporter de l’énergie en sortie de banc. Des qualités dont Nick Nurse va savoir se servir.

Source texte : The Athletic