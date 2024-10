Après neuf saisons en NBA et une bague de champion grattée avec les Spurs en 2014, Aron Baynes tire, à 37 ans, sa révérence au monde du basketball. Une fin plutôt logique, pour celui qui a vu sa carrière basculer après un accident durant les JO de Tokyo en 2021.

L’anecdote est terrifiante. Nous sommes aux Jeux Olympiques de Tokyo, disputés à l’été 2021, et l’Australie affronte l’Italie en phases de poules. Pris d’une envie pressante pendant le match, Aron Baynes, le pivot des Boomers, file aux toilettes. Quelques minutes plus tard, le golgoth y est retrouvé inconscient, le maillot tâché de sang et le bras perforé à deux endroits. Alors qu’il reprend doucement conscience, Baynes se rend compte que ses jambes ne répondent plus, et qu’il ne peut plus marcher.

Si cette terrible histoire aurait déjà pu marquer la fin de la carrière de AB à l’époque, force est de constater que le géant est un battant. Plus d’un an après, Baynes retrouvait finalement le chemin des parquets en NBL, du côté des Brisbane Bullets. L’occasion pour lui de disputer deux saisons avec l’équipe australienne, avant de se décider à définitivement dire adieu aux terrains de basketball. Mais si la carrière du pivot a connu un sérieux glow down depuis cet épisode de Tokyo, elle n’en reste pas moins belle. On parle quand même d’un monsieur ayant disputé neuf saisons en NBA, et rendu de fiers services dans toutes les équipes par lesquelles il est passé.

Aron Baynes has retired from the game of basketball, per @AgentMoldovan pic.twitter.com/riBvbFY7KC

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 16, 2024

L’aventure américaine de Aron Baynes débute dans le Texas, du côté des San Antonio Spurs, où évolue un certain Tony Parker. Après quelques années à barouder en Europe, AB pousse enfin les portes de la Grande Ligue en 2012. Chez les Spurs, Baynes ne joue pas un rôle prépondérant, mais finit tout de même par gratter de bonnes minutes sous les ordres de coach Pop. En 2014, l’Australien dispute plus de 50 matchs, et contribue à sa manière au sacre des Texans. Eh oui, pour ceux qui l’auraient oublié, Aron Baynes est un joueur bagué.

Son aventure chez les Éperons se termine un an plus tard, et Baynes entame alors une carrière de role player plus qu’honorable. Le pivot est un colosse de quasiment 120 kilos, et ses écrans sont davantage comparables à des murs en béton armé qu’à des télévisions oled. Malgré son physique de bûcheron sous testo, l’Australien dispose quand même de bonnes mimines, et développe même un petit bout de shoot en fin de carrière. La preuve ? Sa crise de pyromanie en mars 2020, conclue par un match à neuf 3-pts inscrits, presque un record pour un pivot.

NBA Champion Aron Baynes announced his retirement

Remember when he had this crazy game?

37 Points (career high)

9 3PT (2nd most ever by a center)

16 Rebounds

He had 38 Points in his previous 7 gamespic.twitter.com/KgVn1GISuf

— Ballislife.com (@Ballislife) October 16, 2024

Sa carrière justement, il la poursuivra du côté de Detroit, Boston, Phoenix, où il bouclera une saison à plus de 11 points de moyenne, et enfin Toronto. En parallèle, AB fut un cadre de la sélection australienne, avec laquelle il décrocha même le bronze à l’issue des JO de Tokyo. La suite jusqu’à aujourd’hui, vous la connaissez. Accident, Australie et puis finalement, retraite. Place au repos donc, pour un garçon qui aura traîné sa lourde carcasse dans bien des raquettes, et même parfois en dehors. À 37 ans, Aron Baynes va désormais pouvoir se concentrer sur l’essentiel. Celui qui a bien cru ne plus jamais être capable de marcher, peut maintenant profiter d’une retraite bien méritée. En espérant qu’il reste en bonne santé.

Source texte : @AgentMoldovan