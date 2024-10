Juste après l’entrée au Hall of Fame de Vince Carter, intronisé, notamment, par son cousin Tracy McGrady, les deux hommes pourraient se lancer dans un nouveau projet commun. Investir dans une franchise de NFL et en l’occurrence, les Buffalo Bills.

Du poster dunk au Touchdown, il n’y a qu’un (très long) pas. Le genre d’enjambée qui représente 20 ans de carrière et un sacré paquet de dollars.

Après avoir brillé ensemble en NBA comme autour de nombreux repas de famille, Vince Carter et Tracy McGrady pourraient s’engager dans un nouveau business commun. Selon Sportico, les deux hommes seraient en discussion pour acheter des parts minoritaires des Buffalo Bills.

Tracy McGrady and Vince Carter are in talks to buy minority stakes in the Buffalo Bills, per @Sportico pic.twitter.com/9iQwpvsgIN

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 16, 2024

Difficile de devenir des propriétaires majoritaires puisque l’équipe est évaluée à 5,08 milliards de dollars. Le prix de quelques barres chocolatés tout au plus …

Les Buffalo Bills sont une des meilleurs franchises de NFL en ce moment, menés par le quarterback Josh Allen. L’ancien de l’université de Wyoming étant souvent considéré comme l’un des cinq plus forts au monde, à ce poste primordial.

Même s’il y a de sacrés athlètes dans la ligue de Football Américain, on ne sait pas si l’un d’entre eux peut sauter aussi haut que Vince Carter et Tracy McGrady à leurs primes. Le concours aurait été beau à voir.

Source texte : Sportico